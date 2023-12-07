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Leonel Ximenes

Vitória e Linhares vão na contramão do ES e têm aumento de homicídios

Tendência é que o Estado registre menos de mil assassinatos em 2023, índice que não é alcançado desde 2019

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

07 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Polícia Militar faz buscas no bairro Itararé
Polícia Militar faz operação em Itararé, em Vitória, em busca de indivíduos armados na região Crédito: Fernando Madeira
Passados mais de 11 meses do ano, já se pode afirmar: 2023 será mais violento para Vitória e Linhares, cidades que sofrem com o gradativo aumento de homicídios em relação ao período de janeiro a novembro do ano passado.
De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Vitória acumulou, neste ano, 78 homicídios contra 61 em 2022. Linhares, por sua vez, teve 70 crimes ante 57 do ano passado. Dos municípios com mais de 100 mil habitantes, são aqueles com maiores altas de crimes.
A situação nas cidades é de alerta. Linhares, de janeiro a outubro, segundo informações da Sesp, detém o título de bairro mais violento do Estado. Nova Esperança registrou nos 10 primeiros meses do ano um total de 11 homicídios, ou seja, mais de um crime por mês, em média.
Em contrapartida, o Espírito Santo segue a passos largos para finalizar o ano com menos de mil homicídios. Até o último dia 30, o Estado somou 882 crimes.
A última vez que o ES finalizou o ano com menos de mil homicídios foi em 2019, quando houve 987 ocorrências.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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