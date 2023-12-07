Vitória e Linhares vão na contramão do ES e têm aumento de homicídios

Passados mais de 11 meses do ano, já se pode afirmar: 2023 será mais violento para Vitória
e Linhares
, cidades que sofrem com o gradativo aumento de homicídios em relação ao período de janeiro a novembro do ano passado.
De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
, Vitória acumulou, neste ano, 78 homicídios contra 61 em 2022. Linhares, por sua vez, teve 70 crimes ante 57 do ano passado. Dos municípios com mais de 100 mil habitantes, são aqueles com maiores altas de crimes.
A situação nas cidades é de alerta. Linhares, de janeiro a outubro, segundo informações da Sesp, detém o título de bairro mais violento do Estado. Nova Esperança registrou nos 10 primeiros meses do ano um total de 11 homicídios, ou seja, mais de um crime por mês, em média.
Em contrapartida, o Espírito Santo segue a passos largos para finalizar o ano com menos de mil homicídios. Até o último dia 30, o Estado somou 882 crimes.