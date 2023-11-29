Assembleia aprova projeto que aumenta idade para entrar na PM

Cerimônia de entrega de viaturas no Quartel da PM Crédito: Governo do ES

O Projeto de Lei Complementar 7/2023, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), que permite o aumento da idade para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros , foi aprovado na Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (29). O texto teve o apoio unânime dos parlamentares presentes à sessão.

Após receber parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Segurança, o projeto foi votado em regime de urgência no plenário. Pelo texto, a idade máxima para ingressar nas organizações militares passa de 28 para 30 anos.

Para o curso de formação de oficiais, é proposto que praças que já estejam na corporação possam prestar esse tipo de concurso até os 35 anos, por meio de emenda feita pelo deputado estadual Coronel Weliton (PTB). De acordo com Bahiense, trata-se de uma demanda da categoria.