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Leonel Ximenes

Assembleia aprova projeto que aumenta idade para entrar na PM

Matéria, aprovada por unanimidade dos deputados presentes no plenário, agora vai ser apreciada pelo governador, para sanção ou veto

Públicado em 

29 nov 2023 às 09:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viaturas foram entregues durante cerimônia no Quartel da PM
Cerimônia de entrega de viaturas no Quartel da PM Crédito: Governo do ES
O Projeto de Lei Complementar 7/2023, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), que permite o aumento da idade para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, foi aprovado na Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (29). O texto teve o apoio unânime dos parlamentares presentes à sessão.
Após receber parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Segurança, o projeto foi votado em regime de urgência no plenário. Pelo texto, a idade máxima para ingressar nas organizações militares passa de 28 para 30 anos.
Para o curso de formação de oficiais, é proposto que praças que já estejam na corporação possam prestar esse tipo de concurso até os 35 anos, por meio de emenda feita pelo deputado estadual Coronel Weliton (PTB). De acordo com Bahiense, trata-se de uma demanda da categoria.
Agora, o projeto vai para análise do governador, que pode sancionar ou vetá-lo. “Esperamos que o governo possa ter sensibilidade em analisar a proposta. A população tem tido maior expectativa de vida e há muitas mulheres e homens que têm o sonho de ingressarem na carreira militar”, defendeu Bahiense.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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