Deu pena! Polícia investiga o roubo de 20 galinhas gordas no ES

A Polícia Civil
ainda está à procura do ladrão que furtou 20 galinhas de uma galinheiro, no sábado (28) à noite, no quintal de uma residência em Muqui
, no Sul do Estado. O proprietário e vítima do furto contou à polícia que cada galinha pesava, em média, 5 kg.
Segundo registro da Polícia Militar
, a vítima relatou que ao chegar a sua casa, um homem que estava no quintal se assustou com a presença do proprietário e acabou fugindo pulando muros de residências vizinhas. O suposto ladrão conseguiu alcançar um pasto nos fundos e sumiu.
O dono das galinhas disse que, em seguida, acabou indo ao galinheiro, onde constatou o sumiço das 20 galinhas que criava com tanto amor, carinho e muita comida.
A vítima também relatou ao sargento e ao cabo da PM que foram fazer a ocorrência que não conseguiu identificar as características do provável gatuno, por causa da escuridão. A guarnição da Polícia Militar fez buscas na região e até agora não encontrou o ladrão nem as penosas.