Leonel Ximenes

Deu pena! Polícia investiga o roubo de 20 galinhas gordas no ES

Foram levadas do galinheiro penosas que pesam, em média, 5 kg cada uma

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 15:46

Colunista

Galinhas: as granjas capixabas produzem 15 milhões de ovos por dia, gerando cerca de 37,5 milhões de dúzias por mês.
Galinhas na mira dos ladrões Crédito: Leandro Fidelis/Coopeavi/Divulgação
Polícia Civil ainda está à procura do ladrão que furtou 20 galinhas de uma galinheiro, no sábado (28) à noite, no quintal de uma residência em Muqui, no Sul do Estado. O proprietário e vítima do furto contou à polícia que cada galinha pesava, em média, 5 kg.
Segundo registro da Polícia Militar, a vítima relatou que ao chegar a sua casa, um homem que estava no quintal se assustou com a presença do proprietário e acabou fugindo pulando muros de residências vizinhas. O suposto ladrão conseguiu alcançar um pasto nos fundos e sumiu.

Veja Também

Galinhas dos ovos de ouro: granja no ES é vendida por R$ 290 milhões

Comum nas montanhas capixabas, ave símbolo do ES é avistada em Vitória

O dono das galinhas disse que, em seguida, acabou indo ao galinheiro, onde constatou o sumiço das 20 galinhas que criava com tanto amor, carinho e muita comida.
A vítima também relatou ao sargento e ao cabo da PM que foram fazer a ocorrência que não conseguiu identificar as características do provável gatuno, por causa da escuridão. A guarnição da Polícia Militar fez buscas na região e até agora não encontrou o ladrão nem as penosas.
Que pena!

Veja Também

Preso, Armandinho Fontoura ficou constrangido com visita de Magno Malta

Casagrande: “Agora que o Botafogo vai ser campeão, o mundo vai acabar”

É tanta folga (9 dias!) que cidade enforca até o “31 de novembro” no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Muqui Furto ES Sul Polícia Militar
