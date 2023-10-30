Preso, Armandinho Fontoura ficou constrangido com visita de Magno Malta

O vereador afastado Armandinho Fontoura
(sem partido), preso desde o dia 15 de dezembro do ano passado, ficou constrangido com a visita do senador Magno Malta (PL-ES) a ele no presídio, em Viana. A informação foi publicada neste domingo (29) pelo colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo.
Ainda segundo Lauro Jardim, o ministro do STF decidiu perguntar a Silvinei se ele gostaria de receber a visita do parlamentar catarinense. Moraes explicou a Pezenti que agiu assim porque soube que o vereador capixaba reclamou e afirmou que ficou constrangido com a visita de Malta no presídio, no mês passado.
A nota do Globo informa que o ex-chefão da PRF, preso há mais de dois meses, disse a parentes que não quer saber da visita de parlamentares.
A visita de Malta a Armandinho ocorreu no dia 18 de setembro, na Penitenciária de Segurança Média I de Viana. O senador estava acompanhado dos deputados estaduais Lucas Polese e Delegado Danilo Bahiense, ambos do PL.
“São visitas humanitárias que eu tenho feito pelo Brasil afora e no Espírito Santo não poderia ser diferente. A gente acha que temos que ter um estado de direito no Brasil”, disse Malta na ocasião, na porta do presídio.
O vereador Armandinho Fontoura, até então presidente eleito da Câmara de Vitória
, está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo em que é acusado de integrar uma "milícia privada digital" que incentiva ataques à democracia. Além dele, estão presos o jornalista Jackson Rangel e o pastor Fabiano Oliveira.
No começo de 2023, ele foi afastado do seu mandato por determinação da Justiça e passou a responder também a uma ação por improbidade administrativa.