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Leonel Ximenes

Preso, Armandinho Fontoura ficou constrangido com visita de Magno Malta

Informação foi publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo, citando decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF) em outro processo

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

30 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Magno Malta (de óculos) foi visitar Armandinho no presídio acompanhado dos deputados estaduais Danilo Bahiense (à direita) e Lucas Polese
Magno Malta (de óculos) foi visitar Armandinho no presídio acompanhado dos deputados estaduais Danilo Bahiense (à direita) e Lucas Polese Crédito: Instagram
vereador afastado Armandinho Fontoura (sem partido), preso desde o dia 15 de dezembro do ano passado, ficou constrangido com a visita do senador Magno Malta (PL-ES) a ele no presídio, em Viana. A informação foi publicada neste domingo (29) pelo colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo.
O colunista citou Armandinho ao revelar que o deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes permissão para visitar Silvinei Vasques, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que está preso em Brasília.
Ainda segundo Lauro Jardim, o ministro do STF decidiu perguntar a Silvinei se ele gostaria de receber a visita do parlamentar catarinense. Moraes explicou a Pezenti que agiu assim porque soube que o vereador capixaba reclamou e afirmou que ficou constrangido com a visita de Malta no presídio, no mês passado.
A nota do Globo informa que o ex-chefão da PRF, preso há mais de dois meses, disse a parentes que não quer saber da visita de parlamentares.

VISITA AO PRESÍDIO OCORREU NO DIA 18 DE SETEMBRO

A visita de Malta a Armandinho ocorreu no dia 18 de setembro, na Penitenciária de Segurança Média I de Viana. O senador estava acompanhado dos deputados estaduais Lucas Polese e Delegado Danilo Bahiense, ambos do PL.
“São visitas humanitárias que eu tenho feito pelo Brasil afora e no Espírito Santo não poderia ser diferente. A gente acha que temos que ter um estado de direito no Brasil”, disse Malta na ocasião, na porta do presídio.
Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24
Antes de ser preso, Armandinho Fontoura havia sido eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24 Crédito: Redes sociais
O vereador Armandinho Fontoura, até então presidente eleito da Câmara de Vitória, está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo em que é acusado de integrar uma "milícia privada digital" que incentiva ataques à democracia. Além dele, estão presos o jornalista Jackson Rangel e o pastor Fabiano Oliveira.
No começo de 2023, ele foi afastado do seu mandato por determinação da Justiça e passou a responder também a uma ação por improbidade administrativa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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