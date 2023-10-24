Michelle Bolsonaro vem ao ES para evento do PL Mulher

A ex-primeira-dama do país Michelle Bolsonaro
estará em Vitória no dia 11 de novembro para o Encontro do PL Mulher no Espírito Santo. Ela falará sobre “A Mulher na Política”. O local e o horário do evento ainda não foram definidos pelo partido.
Michelle é presidente nacional do PL Mulher e tem rodado o país para participar dos eventos do segmento do partido voltado para o público feminino. Não está prevista, por enquanto, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro
no encontro no ES.
A organização vai divulgar nos próximos dias como será a inscrição do Encontro do PL Mulher, destinado especialmente a filiadas e amigas do PL Mulher ES, presidido no Estado por Karla Malta, filha do senador Magno Malta (PL-ES). A entrada será gratuita.