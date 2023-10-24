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Leonel Ximenes

Michelle Bolsonaro vem ao ES para evento do PL Mulher

Ex-primeira-dama do país vai falar sobre “A Mulher na Política”

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 12:43

Públicado em 

24 out 2023 às 12:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Michelle Bolsonaro, primeira-dama da República
Michelle Bolsonaro é presidente nacional do PL Mulher Crédito: Divulgação
A ex-primeira-dama do país Michelle Bolsonaro estará em Vitória no dia 11 de novembro para o Encontro do PL Mulher no Espírito Santo. Ela falará sobre “A Mulher na Política”. O local e o horário do evento ainda não foram definidos pelo partido.
Michelle é presidente nacional do PL Mulher e tem rodado o país para participar dos eventos do segmento do partido voltado para o público feminino. Não está prevista, por enquanto, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no encontro no ES.
A organização vai divulgar nos próximos dias como será a inscrição do Encontro do PL Mulher, destinado especialmente a filiadas e amigas do PL Mulher ES, presidido no Estado por Karla Malta, filha do senador Magno Malta (PL-ES). A entrada será gratuita.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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