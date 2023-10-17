ES cria Frente Parlamentar Evangélica Conservadora. Veja os nomes

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
criou, por solicitação do deputado Vandinho Leite (PSDB), a Frente Parlamentar Evangélica Conservadora do Estado do Espírito Santo. O colegiado é formado por 12 dos 30 deputados da Casa.
Além de Vandinho, fazem parte da Frente Evangélica Conservadora Alcântaro Filho, Capitão Assumção (PL), Coronel Weliton (PTB), Allan Ferreira (Podemos), Adilson Espíndula (PDT), Fabrício Gandini (Cidadania), Lucas Polese (PL), Callegari (PL), Lucas Scaramussa (Podemos) e Bruno Resende (União).
Entre os objetivos do colegiado, estão “discutir, programar, acompanhar, apoiar ou propor a tramitação de propostas, com vistas a aprimorar a legislação estadual, combater proposições nocivas à sociedade capixaba, à desconstrução da família, à vida, à liberdade constitucional de cultos, educação, segurança pública e do Estado Democrático de Direito”.
Segundo o ato da Mesa Diretora, a Frente Parlamentar Evangélica Conservadora do ES continua aberta à adesão de outros deputados.
Após a sua instalação, a Frente Parlamentar elegerá dentre seus integrantes o seu presidente e o secretário executivo.