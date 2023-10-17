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Leonel Ximenes

ES cria Frente Parlamentar Evangélica Conservadora. Veja os nomes

Um dos  objetivo do colegiado é combater "proposições nocivas" à sociedade capixaba

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:47

Públicado em 

17 out 2023 às 11:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado estadual Lucas Polese durante sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Lucas Polese é um dos deputados da frente evangélica Crédito: Lucas S. Costa/Ales
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa criou, por solicitação do deputado Vandinho Leite (PSDB), a Frente Parlamentar Evangélica Conservadora do Estado do Espírito Santo. O colegiado é formado por 12 dos 30 deputados da Casa.
Além de Vandinho, fazem parte da Frente Evangélica Conservadora Alcântaro Filho, Capitão Assumção (PL), Coronel Weliton (PTB), Allan Ferreira (Podemos), Adilson Espíndula (PDT), Fabrício Gandini (Cidadania), Lucas Polese (PL), Callegari (PL), Lucas Scaramussa (Podemos) e Bruno Resende (União).

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Entre os objetivos do colegiado, estão “discutir, programar, acompanhar, apoiar ou propor a tramitação de propostas, com vistas a aprimorar a legislação estadual, combater proposições nocivas à sociedade capixaba, à desconstrução da família, à vida, à liberdade constitucional de cultos, educação, segurança pública e do Estado Democrático de Direito”.
Segundo o ato da Mesa Diretora, a Frente Parlamentar Evangélica Conservadora do ES continua aberta à adesão de outros deputados.
Após a sua instalação, a Frente Parlamentar elegerá dentre seus integrantes o seu presidente e o secretário executivo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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