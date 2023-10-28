Casagrande: “Agora que o Botafogo vai ser campeão, o mundo vai acabar”

Casagrande no encerramento do Pedra Azul Summit 2023 Crédito: Carlos Alberto da Silva

HÁ COISAS QUE SÓ ACONTECEM AO BOTAFOGO

Feliz com a liderança do seu time no Campeonato Brasileiro, o governador abriu sua fala com o assunto do momento, a guerra no Oriente Médio entre Israel e Hamas. E brincou: “Poxa, logo agora que o Botafogo vai ser campeão, o mundo vai acabar”. Todo mundo na plateia caiu na gargalhada - inclusive flamenguistas, vascaínos e tricolores.

CORRIDA COM OBSTÁCULOS

Sobre os desafios do Espírito Santo, como a atual Reforma Tributária, que pode prejudicar o Estado, Casagrande elencou vitórias conquistadas nos últimos anos pelo ES, sobre o crime organizado, a desorganização das contas públicas e a pandemia.

SÓ PENSA NAQUILO

Ele ficou tão empolgado com essas sucessivas superações que chegou a confundir as datas. “Terminamos 2013 com o maior investimento da história”. Ao ser advertido pela plateia que o certo é 2023, o governador disse que 2013 foi marcado pelo fim do Fundap, outra barreira que o ES enfrentou relativamente aos incentivos fiscais.

SÓ PENSA NAQUILO 2

Mas parece que o período de dez anos atrás marcou mesmo fortemente o governador, que logo a seguir errou a data de novo ao fazer um balanço da sua gestão: “2013 está sendo um ano produtivo para nós”.

AIR LULA X AIR CASAGRANDE

Na prestação de contas informal, Casagrande disse que está viajando muito à capital federal em 2023 (acertou!) e arrematou: “Estou mais em Brasília que o Lula”.

PODE BIKE ELÉTRICA?

Ao elencar as principais obras da sua gestão, o mandatário perguntou à plateia quem atravessou a ciclovia da Terceira Ponte. Diante de uns cinco gatos pingados que levantaram a mão, Casagrande não perdeu tempo: “Quase ninguém, todo mundo fraco”. Os cinco fortes e as dezenas de fracos (inclusive este colunista) riram muito.

SEM MOLEZA

Sobre o segundo mandato consecutivo e o risco natural de acomodação, ele ironizou: “Minha assessoria pensou que eu fosse dar uma recuada, mas eu avancei mais”.

ELES MERECEM!

Ainda bem que, na sequência, ele teve tempo de parabenizar todos os servidores públicos, cujo dia é comemorado neste sábado (28).

DE VASCO (FERNANDES COUTINHO) AO BOTAFOGO

Quase no final da sua palestra, o governador lembrou que em 2035 o Espírito Santo estará comemorando 500 anos e externou um desejo: “Esperamos que todo mundo aqui esteja vivo”.

PRA QUE PRESSA?