Casagrande: “Agora que o Botafogo vai ser campeão, o mundo vai acabar”

Feliz com a liderança do seu time no Campeonato Brasileiro, o governador abriu sua fala com o assunto do momento, a guerra no Oriente Médio entre Israel e Hamas. E brincou: “Poxa, logo agora que o Botafogo vai ser campeão, o mundo vai acabar”. Todo mundo na plateia caiu na gargalhada - inclusive flamenguistas, vascaínos e tricolores.
Sobre os desafios do Espírito Santo, como a atual Reforma Tributária, que pode prejudicar o Estado, Casagrande elencou vitórias conquistadas nos últimos anos pelo ES, sobre o crime organizado, a desorganização das contas públicas e a pandemia.
Ele ficou tão empolgado com essas sucessivas superações que chegou a confundir as datas. “Terminamos 2013 com o maior investimento da história”. Ao ser advertido pela plateia que o certo é 2023, o governador disse que 2013 foi marcado pelo fim do Fundap, outra barreira que o ES enfrentou relativamente aos incentivos fiscais.
Mas parece que o período de dez anos atrás marcou mesmo fortemente o governador, que logo a seguir errou a data de novo ao fazer um balanço da sua gestão: “2013 está sendo um ano produtivo para nós”.
Na prestação de contas informal, Casagrande disse que está viajando muito à capital federal em 2023 (acertou!) e arrematou: “Estou mais em Brasília que o Lula”.
Ao elencar as principais obras da sua gestão, o mandatário perguntou à plateia quem atravessou a ciclovia da Terceira Ponte. Diante de uns cinco gatos pingados que levantaram a mão, Casagrande não perdeu tempo: “Quase ninguém, todo mundo fraco”. Os cinco fortes e as dezenas de fracos (inclusive este colunista) riram muito.
Sobre o segundo mandato consecutivo e o risco natural de acomodação, ele ironizou: “Minha assessoria pensou que eu fosse dar uma recuada, mas eu avancei mais”.
Ainda bem que, na sequência, ele teve tempo de parabenizar todos os servidores públicos, cujo dia é comemorado neste sábado (28).
Quase no final da sua palestra, o governador lembrou que em 2035 o Espírito Santo estará comemorando 500 anos e externou um desejo: “Esperamos que todo mundo aqui esteja vivo”.
Estaremos. Se Deus quiser.