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Leonel Ximenes

Carros de luxo quebram. E o BMW da Polícia Civil do ES também

Viatura de luxo da PCES quebrou na Avenida Beira-Mar, no começo da tarde desta quarta, e teve que ser rebocado

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 15:34

Públicado em 

04 out 2023 às 15:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

BMW da Polícia Civil, na Av. Beira-Mar, pouco antes de ser rebocado por um guincho
BMW da Polícia Civil, na Av. Beira-Mar, pouco antes de ser rebocado por um guincho Crédito: Carlos Alberto da Silva
Os produtos fabricados pelos alemães, inclusive os automóveis, são reconhecidamente de grande qualidade, mas nem tudo é perfeito. Nesta quarta-feira (4), por exemplo, por volta do meio-dia e meia, um vistoso BMW da Polícia Civil do Espírito Santo estava parado na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Inerte, impotente, o carrão da PC simplesmente quebrou. Acontece com as melhores famílias (de carros de luxo).
A coluna procurou a Secretaria de Estado da Segurança Pública para saber o que houve com o carrão de fabricação alemã. Segundo a Sesp, o BMW da PCES teve problemas mecânicos, foi rebocado e levado para reparos.

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A Secretaria de Segurança explica que carrões de luxo, como esse, geralmente são apreendidos em operações policiais contra lavagem de capitais e recuperação de ativos, fundamentado no tráfico de drogas.
Posteriormente, depois do devido processo legal, o Judiciário cede alguns desses bens para o serviço público. É o caso desse BMW que quebrou em Vitória, cedido à Polícia Civil do ES.
O BMW avariado foi apreendido em março último
O BMW avariado foi apreendido em março último Crédito: Carlos Alberto da Silva
O veículo avariado foi apreendido em março deste ano durante a Operação Sicário V, da Polícia Civil. É um BMW 320i, avaliado em cerca de R$ 100 mil. É o segundo BMW apreendido e que está sendo utilizado pela PC do ES.
O primeiro, um modelo 335i, com valor estimado de R$ 350 mil, foi recuperado de criminosos em uma operação policial (Operação Kreator) realizada em 8 de novembro do ano passado na Grande Vitória. Conforme informou a coluna, foi o primeiro veículo de luxo cedido à Polícia Civil capixaba.
Que o BMW esteja logo de volta às ruas na perseguição aos criminosos. Afinal, bandido bom é bandido alcançado e preso, capturado por carros de luxo ou até pelos famosos e aposentados fusquinhas da PC - estes (alemães também) dificilmente quebravam.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Polícia Civil veículos Vitória (ES) Carros de Luxo
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