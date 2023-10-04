Carros de luxo quebram. E o BMW da Polícia Civil do ES também

Os produtos fabricados pelos alemães, inclusive os automóveis, são reconhecidamente de grande qualidade, mas nem tudo é perfeito. Nesta quarta-feira (4), por exemplo, por volta do meio-dia e meia, um vistoso BMW da Polícia Civil do Espírito Santo
estava parado na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Inerte, impotente, o carrão da PC simplesmente quebrou. Acontece com as melhores famílias (de carros de luxo).
A coluna procurou a Secretaria de Estado da Segurança Pública
para saber o que houve com o carrão de fabricação alemã. Segundo a Sesp, o BMW da PCES teve problemas mecânicos, foi rebocado e levado para reparos.
A Secretaria de Segurança explica que carrões de luxo, como esse, geralmente são apreendidos em operações policiais contra lavagem de capitais e recuperação de ativos, fundamentado no tráfico de drogas.
Posteriormente, depois do devido processo legal, o Judiciário cede alguns desses bens para o serviço público. É o caso desse BMW que quebrou em Vitória, cedido à Polícia Civil do ES.
O primeiro, um modelo 335i, com valor estimado de R$ 350 mil, foi recuperado de criminosos em uma operação policial (Operação Kreator) realizada em 8 de novembro do ano passado na Grande Vitória. Conforme informou a coluna
, foi o primeiro veículo de luxo cedido à Polícia Civil capixaba.
Que o BMW esteja logo de volta às ruas na perseguição aos criminosos. Afinal, bandido bom é bandido alcançado e preso, capturado por carros de luxo ou até pelos famosos e aposentados fusquinhas da PC - estes (alemães também) dificilmente quebravam.