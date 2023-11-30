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Leonel Ximenes

De preto para branco: por que o rabecão mudou de visual no ES

Nova padronização visual incluiu uniformes, insígnias, instalações físicas e outras viaturas

Públicado em 

30 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O rabecão novo, da cor branca, e o antigo, da cor preta
O rabecão novo, da cor branca, e o antigo, da cor preta Crédito: Sesp/Divulgação
É sempre mau sinal quando ele é avistado nas ruas, mas pelo menos o impacto visual dos rabecões da Polícia Civil do Espírito Santo está mais “leve”. É que os Veículos de Transporte de Cadáveres, seu nome técnico, deixaram de ser pintados na cor preta e agora estão mais modernos e brancos.
A mudança de visual vem no contexto da padronização das Polícias Científicas pelo Brasil afora, que adotam a cor branca para sua identificação. No ES, a Polícia Científica foi criada oficialmente, por emenda constitucional, em outubro do ano passado, mas ainda está em processo de regulamentação.
“Essa mudança segue um novo modelo de padronização da Polícia Científica, incluindo uniformes, insígnias, instalações físicas e viaturas”, explica Francisco Mutz Ratzke, perito oficial criminal e assessor da Superintendência da Polícia Técnico-Científica.
Além dessa padronização, Mutz pontua que a cor branca facilita a aquisição de novos veículos, além de proporcionar um visual menos vetusto que marcou por muitos anos os veículos da Polícia Técnico-Científica, inclusive os da perícia e os conhecidos rabecões.
O perito e assessor diz que a Polícia Civil do ES tem duas vans tipo furgão e 10 caminhonetes Ford Ranger da cor branca, mas ainda existem veículos da cor preta que são utilizados como reserva, no caso, por exemplo, de revisões e reparos nas viaturas mais novas da cor branca.
“Nós ainda temos em torno de nove veículos de transporte de cadáveres na cor preta distribuídos pelo Estado, mas eles estão passando por este processo de substituição pelas brancas”, diz Francisco Mutz.
Quando a Polícia Científica for regulamentada no ES, os veículos do setor que hoje estão sob a gestão da Polícia Civil passarão a integrar a frota e o patrimônio da nova corporação policial.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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