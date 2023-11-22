Vindo da China, navio inovador de velas rígidas atraca no ES

O Porto de Tubarão, em Vitória
, recebeu nesta quarta-feira (22/11) a viagem inaugural do navio Berge Olympus, um graneleiro Newcastlemax adaptado e equipado com quatro velas rígidas. Conhecidas como BARTech WindWings, essas velas utilizam energia eólica para reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2.
Cada vela instalada tem uma envergadura aerodinâmica de 37,5 metros de altura e 20 metros de largura. O Berge Olympus poupará cerca de seis toneladas de combustível por dia numa rota média mundial e, no processo, reduzirá as emissões de CO2 em aproximadamente 19,5 toneladas por dia.
O projeto foi desenvolvido pela Berge Bulk, armador contratado pela Vale
para o transporte de minério, que está investindo fortemente na incorporação de eficiência de ponta e inovação ambiental no transporte marítimo. A instalação da WindWings faz parte da ambição da Berge Bulk de se tornar neutra em carbono até 2025.
A embarcação atracada no Porto de Tubarão saiu da China
no dia 1º de outubro e voltará para o mesmo país. O processo de carregamento leva, em média, 24 horas.
Navegar (com velas rígidas e ecológicas) é preciso.