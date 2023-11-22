Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vindo da China, navio inovador de velas rígidas atraca no ES

Atracado no Porto de Tubarão, graneleiro, com o equipamento, poupará cerca de seis toneladas de combustível por dia numa rota média mundial

Públicado em 

22 nov 2023 às 10:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O navio navegando em alto-mar com as velas rígidas que propiciam economia de combustível
O navio navegando em alto-mar com as velas rígidas que propiciam economia de combustível Crédito: Divulgação
O Porto de Tubarão, em Vitória, recebeu nesta quarta-feira (22/11) a viagem inaugural do navio Berge Olympus, um graneleiro Newcastlemax adaptado e equipado com quatro velas rígidas. Conhecidas como BARTech WindWings, essas velas utilizam energia eólica para reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2.
Cada vela instalada tem uma envergadura aerodinâmica de 37,5 metros de altura e 20 metros de largura. O Berge Olympus poupará cerca de seis toneladas de combustível por dia numa rota média mundial e, no processo, reduzirá as emissões de CO2 em aproximadamente 19,5 toneladas por dia.
O projeto foi desenvolvido pela Berge Bulk, armador contratado pela Vale para o transporte de minério, que está investindo fortemente na incorporação de eficiência de ponta e inovação ambiental no transporte marítimo. A instalação da WindWings faz parte da ambição da Berge Bulk de se tornar neutra em carbono até 2025.
O graneleiro com as velas abaixadas descarregando no Porto de Tubarão
O graneleiro com as velas abaixadas carregando no Porto de Tubarão Crédito: Gabriel Lordêllo
A embarcação atracada no Porto de Tubarão saiu da China no dia 1º de outubro e voltará para o mesmo país. O processo de carregamento leva, em média, 24 horas.
Navegar (com velas rígidas e ecológicas) é preciso.

Veja Também

Quanto ganha um conselheiro da poderosa Vale? Não é pouco não…

Cidade do ES sem petróleo é homenageada em navio da Petrobras

Caso Samarco: Vale diz que não foi notificada sobre R$ 100 bi de indenização

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Vitória (ES) Vale SA Navio Sustentabilidade Porto de Tubarão China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados