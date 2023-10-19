Caso Samarco: Vale diz que não foi notificada sobre R$ 100 bi de indenização

Rio Doce, em Colatina, em dezembro de 2015, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana, MG Crédito: Carlos Alberto da Silva

Vale emitiu comunicado de esclarecimento ao mercado após notícias sobre uma petição por indenização no valor de R$ 100 bilhões contra a Samarco Mineração e suas acionistas, Vale e BHP Billiton Brasil. A mineradora alegou que não foi notificada a respeito do pedido.

“A companhia irá apresentar seu posicionamento e defesa no processo judicial relativo ao pleito em momento oportuno”, diz o comunicado assinado por Gustavo Duarte Pimenta, vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores e divulgado na noite desta quarta-feira (18).

No comunicado ao mercado, a mineradora diz que vai cumprir os compromissos acordados para reparação de danos causados pela tragédia ambiental da Samarco em novembro de 2015.

“A Vale, como acionista da Samarco , reforça o compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Os programas de reparação e compensação continuam sendo conduzidos pela Fundação Renova, nos termos do TTAC1 e TAC Governança2 , acordos celebrados com as autoridades públicas e instituições de justiça, os quais seguem em execução.”

O TTAC é o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, assinado em março de 2016. O TAC Governança ou Termo de Ajuste de Conduta Governança foi assinado em junho de 2018.