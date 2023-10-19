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Leonel Ximenes

Caso Samarco: Vale diz que não foi notificada sobre R$ 100 bi de indenização

Em comunicado ao mercado, mineradora diz que vai cumprir os compromissos acordados para reparação de danos causados pela tragédia ambiental em 2015

Públicado em 

19 out 2023 às 11:52
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Rio Doce, em Colatina, em dezembro de 2015, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana, MG Crédito: Carlos Alberto da Silva
Vale emitiu comunicado de esclarecimento ao mercado após notícias sobre uma petição por indenização no valor de R$ 100 bilhões contra a Samarco Mineração e suas acionistas, Vale e BHP Billiton Brasil. A mineradora alegou que não foi notificada a respeito do pedido.
“A companhia irá apresentar seu posicionamento e defesa no processo judicial relativo ao pleito em momento oportuno”, diz o comunicado assinado por Gustavo Duarte Pimenta, vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores e divulgado na noite desta quarta-feira (18).
No comunicado ao mercado, a mineradora diz que vai cumprir os compromissos acordados para reparação de danos causados pela tragédia ambiental da Samarco em novembro de 2015.

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“A Vale, como acionista da Samarco, reforça o compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Os programas de reparação e compensação continuam sendo conduzidos pela Fundação Renova, nos termos do TTAC1 e TAC Governança2 , acordos celebrados com as autoridades públicas e instituições de justiça, os quais seguem em execução.”
O TTAC é o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, assinado em março de 2016. O TAC Governança ou Termo de Ajuste de Conduta Governança foi assinado em junho de 2018.

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O comunicado veio em resposta às notícias de que o Ministério Público do Espírito Santo protocolou junto a outras instituições de Justiça do Estado e de Minas Gerais uma petição que pede a condenação em R$ 100 bilhões por dano moral coletivo das empresas Vale, BHP e Samarco.
O rompimento da barragem, em Mariana (MG), causou a morte de 19 pessoas, e o despejo de mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos no Rio Doce e em seus afluentes, atingindo cidades mineiras e as capixabas Baixo Guandu, Colatina e Linhares.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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