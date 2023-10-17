Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedido à Justiça

Lama do Rio Doce: MPES quer que empresas paguem R$ 100 bi de indenização

O rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, em Mariana (MG), completará oito anos em 5 de novembro; instituições pedem antecipação parcial do julgamento
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 out 2023 às 19:58

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 19:58

Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
O Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana (MG) Crédito: Carlos Alberto da Silva
Quase oito anos após o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, em Mariana (MG), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em conjunto com outras instituições de Justiça do Estado e de Minas Gerais, protocolou uma petição solicitando o julgamento antecipado parcial de mérito e a condenação das empresas Vale, BHP e Samarco em dano moral coletivo no valor de R$ 100 bilhões.
A soma é equivalente a 20% do lucro líquido da Vale e da BHP dos últimos três anos. Além do dano coletivo, também foi solicitado o reconhecimento dos danos individuais homogêneos, em favor dos atingidos.
No documento, protocolado na segunda-feira (16), em Belo Horizonte (MG), as instituições destacam que após quase oito anos do desastre — que deixou 19 mortes e provocou o despejo de 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, cuja lama poluiu a bacia hidrográfica do Rio Doce e parte do litoral capixaba —, foram produzidas diversas provas e há elementos suficientes para o reconhecimento dos pedidos.
As instituições também ressaltam que, além do dano aos ambientes natural, urbano, cultural e paisagístico, o rompimento da barragem também provocou prejuízos socioeconômicos à coletividade e a milhares de pessoas, incluindo comunidades e povos tradicionais.
“Ao todo, foram atingidos, de forma direta ou indireta, 49 municípios, com um contingente populacional de 2.449.419 pessoas”.
O documento frisa ainda que, apenas nos últimos três anos, a BHP e a Vale tiveram, juntas, lucro líquido divulgado em cerca de R$ 500 bilhões, sendo que aproximadamente R$ 355 bilhões foram para dividendos distribuídos aos acionistas, de modo que as empresas têm capacidade econômica para arcar com as indenizações.
Além do MPES, assinam o documento: Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DP/ES), Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DP/MG) e Defensoria Pública da União (DPU).

O que diz a empresa

Em nota, a Samarco afirma que, com o apoio de suas acionistas Vale e BHP Brasil, reforça o compromisso com a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, viabilizando medidas de reparação em favor da sociedade e garantindo total suporte para que a Fundação Renova execute as ações, conforme previsto em Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).
A empresa informa, ainda, que não foi notificada sobre a petição.
Lama do Rio Doce MPES quer que empresas paguem R$ 100 bi de indenização

Atualização

18/10/2023 - 3:44
Após a publicação da matéria, a Samarco apresentou o posicionamento da empresa. O texto foi atualizado. 

LEIA MAIS

Lama do Rio Doce: prefeito de Baixo Guandu bate boca por indenização

Tragédia de Mariana: acordo pode ocorrer até março

Cidade do ES terá alerta mensal de sirene para prevenir desastre

7 anos após desastre de Mariana, moradores do ES ainda lidam com marcas da lama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem espírito santo Meio Ambiente Minas Gerais MPES Rio Doce Samarco Vale SA BHP Billiton
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados