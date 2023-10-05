Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Tragédia de Mariana: acordo pode ocorrer até março
Rompimento de barragem

Tragédia de Mariana: acordo pode ocorrer até março

Informação é do escritório que representa 700 mil atingidos pelo desastre de 2015; sócias na Samarco, BHP diz que prefere acerto no Brasil, enquanto Vale tenta se desvencilhar da ação na Europa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2023 às 09:36

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 09:36

BELO HORIZONTE - O escritório que representa 700 mil atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, afirma que um acordo poderá ser fechado até março.
A Samarco é uma joint-venture formada pela inglesa BHP e a mineradora brasileira Vale, que tenta não figurar na ação de responsabilização pela tragédia movida na Inglaterra.
O subdistrito de Bento Gonçalves, região rural de Mariana, soterrada pela lama apos rompimento da barragem de rejeitos de mina
O subdistrito de Bento Gonçalves, região rural de Mariana, soterrada pela lama apos rompimento da barragem de rejeitos de mina Crédito: Moacyr Lopes Junior/Folhapress
A BHP entrou com um processo naquele país pedindo a participação da Vale na ação de responsabilização. A mineradora brasileira disse à Justiça não ter sede na Inglaterra e que, por isso, suas questões judiciais não poderiam ser resolvidas pela corte local.
Em agosto, no entanto, a Justiça inglesa decidiu que a empresa brasileira terá que responder juntamente com a BHP na ação de responsabilização pela tragédia. A Vale afirma que vai recorrer da decisão.
A audiência na Justiça inglesa que poderá determinar a culpa das duas empresas na tragédia foi marcada para outubro de 2024.
Porém, segundo o advogado Tom Goodhead, chefe-executivo global do escritório Pogust Goodhead, que representa na Justiça daquele país 700 mil atingidos pela tragédia, existe a possibilidade de um acordo até março. O valor a ser colocado à mesa para o início das negociações é de R$ 230 bilhões.
O objetivo do acordo é evitar o desgaste de uma possível condenação pela corte. "Em 99% dos casos as empresas evitam deixar que o processo chegue a julgamento", diz o advogado, referindo-se a processos envolvendo empresas de alcance global, nos quais o escritório se especializou.

Veja Também

Governador do ES pede ajuda à AGU para agilizar acordo de Mariana

A possibilidade de a Justiça inglesa decidir definitivamente pela entrada da Vale no processo aumenta as chances de acordo. Dessa forma, as responsabilidades, sobretudo financeiras, previstas no termo seriam divididas por ambas.
A BHP afirma que a ação no Reino Unido é desnecessária. "A BHP continuará com sua defesa no processo e nega integralmente os pedidos formulados na ação ajuizada no Reino Unido, que é desnecessária por duplicar questões já cobertas pelo trabalho contínuo da Fundação Renova, sobre a supervisão dos tribunais brasileiros, e objeto de processos judiciais em curso no Brasil", declara a mineradora, em nota.

Veja Também

Caso Samarco: corte britânica dá 3 meses para Vale apresentar defesa

A Fundação Renova foi criada pelas mineradoras depois de acordo com o poder público para implementação de medidas de reparação ambiental e social depois da tragédia.
A BHP diz ainda não estar envolvida em negociações para acordo em relação ao processo no Reino Unido. Declara também preferir que um acordo ocorra no Brasil.
A Vale, por sua vez, não comenta a possibilidade do acordo "por não ser ré neste processo". No Brasil, a mineradora diz que, como acionista da Samarco, reforça o compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. "A empresa vem prestando suporte à Fundação Renova, responsável por executar os programas de reparação e compensação das áreas e comunidades atingidas", diz a mineradora, também em nota.
O dirigente do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) em Minas Gerais, Joceli Andreolli, afirma que a ação em Londres é importante por ser uma forma de pressionar as empresas. "Na Corte inglesa a coisa é mais firme", diz.
A barragem da Samarco em Mariana ruiu em 5 de novembro de 2015 provocando uma das maiores tragédias ambientais do Brasil.
A lama que desceu da estrutura matou 19 pessoas, destruiu o distrito de Bento Rodrigues, no município, e poluiu todo o Rio Doce desde Minas Gerais, onde nasce, até a foz em Espírito Santo. Parte do litoral do estado também foi atingido pela poluição.

Veja Também

Desastre de Mariana: a ineficácia do processo de reparação das vítimas

A partir desta quinta, representantes do Pogust Goodhead iniciam uma série de encontros com os atingidos pela lama representados pelo escritório no processo, entre comunidades indígenas, quilombolas, igrejas e prefeituras.
O primeiro encontro ocorreu nesta quarta (4) com prefeitos em Belo Horizonte. Os próximos serão em Barra Longa (MG), Mariana (MG), Governador Valadares (MG), Resplendor (MG) e Linhares (ES).
"Não existe a possibilidade da entrada de novos atingidos no processo, mas podemos agregar mais informações ao processo", diz Goodhead.

Veja Também

Ministro eleva o tom contra Samarco e diz que 'paciência acabou'

Justiça de MG suspende depósito bilionário da Vale pedido pelo ES

Os acordos necessários para concluir a reparação do Rio Doce

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Rio Doce Samarco Vale SA Tragédia Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados