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Leonel Ximenes

Cidade do ES terá alerta mensal de sirene para prevenir desastre

Testes sonoros começarão na semana que vem em dispositivos espalhados pela sede e na zona rural do município

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

27 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vertedouro da Usina Hidrelétrica de Aimorés, que tem capacidade para abastecer de energia uma cidade com 1 milhão de pessoas
Vertedouro da Usina Hidrelétrica de Aimorés, que tem capacidade para abastecer de energia uma cidade com 1 milhão de pessoas Crédito: Aliança Energia/Divulgação
Primeira quarta-feira do mês, sempre às 14h. Baixo Guandu, no noroeste do Estado, vai conviver, a partir de maio, com testes mensais do sistema de alerta sonoro da Usina Hidrelétrica de Aimorés, na divisa da cidade mineira com a capixaba.
O primeiro teste mensal das sirenes do Plano de Ação de Emergência (PAE) será realizado na próxima quarta-feira (3/5). Segundo a assessoria da hidrelétrica, as barragens do complexo hídrico estão seguras e estáveis e o alerta tem caráter preventivo.
Todas as sirenes, instaladas em 10 estações remotas (ER) espalhadas pelo município, serão acionadas simultaneamente. Cada toque terá duração de aproximadamente 20 segundos, podendo se repetir algumas vezes em caso de necessidade. Uma mensagem de voz informará o início do teste, seguida de uma música que tocará por alguns segundos e, por fim, outra mensagem de voz indicará a conclusão do teste.

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Por se tratar de um teste, durante o primeiro acionamento do sistema os moradores das regiões da área de influência da usina hidrelétrica não precisarão se deslocar para pontos de encontro, procedimento que será adotado nos próximos alertas.

TESTES SÃO MEDIDAS PREVENTIVAS

De acordo com o coordenador da Usina Hidrelétrica de Aimorés, Adilison Melo, as barragens seguem estáveis e seguras e essa nova rotina de gestão do sistema de alerta visa a acompanhar o correto funcionamento das sirenes, em cumprimento à legislação vigente.
“É importante destacar que esses testes mensais são preventivos e visam certificar que as sirenes instaladas nas estações remotas estão recebendo adequadamente o comando de acionamento. Caso sejam necessários outros testes de funcionamento do áudio e da cobertura do sistema, poderemos realizar testes técnicos adicionais, mas que serão divulgados com antecedência”, explica Adilison.

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Os municípios localizados abaixo das barragens já possuem um sistema de alerta e de prevenção para que a população seja avisada e saiba se orientar de maneira eficaz no caso de alguma intercorrência.
Torre com sirenes que dão alerta em caso de rompimento da usina hidrelétrica de Aimorés, na divisa com o ES
Torre com sirenes que dão alerta em caso de rompimento da Usina Hidrelétrica de Aimorés, na divisa com o ES Crédito: Aliança Energia/Divulgação
Desde 2019 as sirenes que compõem o sistema de alerta são testadas periodicamente e a comunidade é orientada por meio de campanhas e ações de comunicação sobre como proceder em caso de emergência.
Além do sinal sonoro, várias placas estão instaladas na sede e na área rural do município de Baixo Guandu, indicando para onde as pessoas devem ir em caso do rompimento da barragem da hidrelétrica. Essas regiões estão localizadas em áreas que potencialmente poderiam ser alagadas em caso de acidente mais grave.

BAIXO GUANDU FOI ATINGIDA PELO ROMPIMENTO SAMARCO

Lembrando que a cidade de Baixo Guandu, no extremo noroeste capixaba, foi uma das atingidas pela lama e rejeitos de minério de ferro após o rompimento da barragem da Samarco no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), em novembro de 2015,
A Usina Hidrelétrica de Aimorés, pertencente à Aliança Energia, está localizada na Bacia do Rio Doce e abrange quatro municípios: Baixo Guandu (ES), Aimorés, Itueta e Resplendor (MG). Inaugurada em 5 de maio de 2006, a UHE tem potencial de geração de 330 MW, o suficiente para abastecer uma cidade com 1 milhão de pessoas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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