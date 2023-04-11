Cantor sertanejo famoso no país convida sósia a subir ao palco no ES

Foi uma grande surpresa. Um sósia do cantor Fabiano que, ao lado do irmão César Menotti, se apresentava num show na noite desta segunda (10), em Baixo Guandu
, foi convidado a subir ao palco pelo artista sertanejo. A coincidência foi ainda maior porque artista e fã estavam trajados com a mesma roupa - uma camisa preta e calça jeans.
O show da dupla seguia normalmente até que o cantor Fabiano interrompeu a apresentação da música “Não Era Eu" e, ao microfone, convidou um “terceiro Menotti” ao palco. Não era o Fabiano mesmo.
O “novo Menotti” recebeu o aplauso do público, estimado pela prefeitura em pelo menos 5 mil pessoas, e foi bastante tietado quando desceu do palco, porque muita gente queria registrar o encontro com o sósia do cantor.
O sósia de Fabiano foi procurado logo depois de subir ao palco por assessores da prefeitura, mas acabou não sendo encontrado no meio da multidão que assistia ao show comemorativo aos 88 anos de emancipação política da cidade.
Segundo a coluna apurou, o Menotti “genérico” não é conhecido em Baixo Guandu. Algumas pessoas disseram que ele seria da Grande Vitória
ou de Linhares
, mas nada foi confirmado.
Outro fator inusitado do espetáculo foi protagonizado pelo cantor guanduense Paulo Moreno, que cantou com a perna direita quebrada. Afinal, o show tem que continuar.
