Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Cantor sertanejo famoso no país convida sósia a subir ao palco no ES

Foi tanta coincidência que artista e fã estavam vestidos da mesma forma - camisa preta e calça jeans

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 17:32

A participação do sósia (com o braço direito estendido) de Fabiano foi um dos momentos mais divertidos do show da dupla sertaneja em Baixo Guandu. Ao fundo, César Menotti observa a cena inusitada. Crédito: Fhilipe Gonçalves/Secom de Baixo Guandu
Foi uma grande surpresa. Um sósia do cantor Fabiano que, ao lado do irmão César Menotti, se apresentava num show na noite desta segunda (10), em Baixo Guandu, foi convidado a subir ao palco pelo artista sertanejo. A coincidência foi ainda maior porque artista e fã estavam trajados com a mesma roupa - uma camisa preta e calça jeans.
O show da dupla seguia normalmente até que o cantor Fabiano interrompeu a apresentação da música “Não Era Eu" e, ao microfone, convidou um “terceiro Menotti” ao palco. Não era o Fabiano mesmo.
O “novo Menotti” recebeu o aplauso do público, estimado pela prefeitura em pelo menos 5 mil pessoas, e foi bastante tietado quando desceu do palco, porque muita gente queria registrar o encontro com o sósia do cantor.
O sósia de Fabiano foi procurado logo depois de subir ao palco por assessores da prefeitura, mas acabou não sendo encontrado no meio da multidão que assistia ao show comemorativo aos 88 anos de emancipação política da cidade.
Segundo a coluna apurou, o Menotti “genérico” não é conhecido em Baixo Guandu. Algumas pessoas disseram que ele seria da Grande Vitória ou de Linhares, mas nada foi confirmado.

O SHOW NÃO PODE PARAR EM BAIXO GUANDU

O cantor guanduense Paulo Moreno se apresentou com a perna quebrada
O cantor guanduense Paulo Moreno se apresentou com a perna quebrada Crédito: Marcel Mutz/Secom PMBG
Outro fator inusitado do espetáculo foi protagonizado pelo cantor guanduense Paulo Moreno, que cantou com a perna direita quebrada. Afinal, o show tem que continuar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Música Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados