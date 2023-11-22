Assassinato, há 60 anos, mudou nome de município capixaba

O assassinato do presidente americano John F. Kennedy, no dia 22 de novembro de 1963, há exatos 60 anos, mudou a história de um município capixaba, que foi batizado como Presidente Kennedy
, no Sul do Estado.
A cidade capixaba foi criada pela Lei 1.918/1963, datada de 30 de dezembro daquele ano, pouco mais de um mês após o trágico acontecimento na cidade de Dallas, no Texas.
Por iniciativa de Adalberto Simão Nader, então deputado estadual que hoje batiza uma das principais vias de Vitória, em Camburi, o município que se chamaria “Batalha” acabou se transformando em Presidente Kennedy.
Na época, o parlamentar argumentou que a mudança do nome era necessária para se prestar um tributo ao presidente dos EUA que criou a Aliança para o Progresso, programa de ajuda aos países do Terceiro Mundo.
O território de Presidente Kennedy foi desmembrado de Itapemirim
, com a emancipação em 30 de dezembro de 1963, por meio da Lei Estadual nº 1.918. A norma de criação/fundação da cidade entrou em vigor no dia 4 de abril de 1964, assim conseguindo a sua autonomia administrativa, a chamada emancipação política.
Apesar da queda, o PIB per capita do município representa quase nove vezes mais do que a média do Espírito Santo (R$ 34.066) e é mais de oito vezes maior que o PIB per capita brasileiro (R$ 35.935,74), conforme estudo divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Mesmo com tanta riqueza, o município capixaba ainda convive com graves problemas estruturais, evidenciando que todo esse dinheiro está sendo mal distribuído e investido ao longo dos anos.