Assassinato, há 60 anos, mudou nome de município capixaba

John Kennedy e a cidade do ES que tem nome em sua homenagem Crédito: Divulgação

O assassinato do presidente americano John F. Kennedy, no dia 22 de novembro de 1963, há exatos 60 anos, mudou a história de um município capixaba, que foi batizado como Presidente Kennedy , no Sul do Estado.

A cidade capixaba foi criada pela Lei 1.918/1963, datada de 30 de dezembro daquele ano, pouco mais de um mês após o trágico acontecimento na cidade de Dallas, no Texas.

Por iniciativa de Adalberto Simão Nader, então deputado estadual que hoje batiza uma das principais vias de Vitória, em Camburi, o município que se chamaria “Batalha” acabou se transformando em Presidente Kennedy.

Na época, o parlamentar argumentou que a mudança do nome era necessária para se prestar um tributo ao presidente dos EUA que criou a Aliança para o Progresso, programa de ajuda aos países do Terceiro Mundo.

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O território de Presidente Kennedy foi desmembrado de Itapemirim , com a emancipação em 30 de dezembro de 1963, por meio da Lei Estadual nº 1.918. A norma de criação/fundação da cidade entrou em vigor no dia 4 de abril de 1964, assim conseguindo a sua autonomia administrativa, a chamada emancipação política.

8º MAIOR PIB PER CAPITA DO PAÍS

Grande produtor de petróleo e gás, o município perdeu o posto de maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país , posição que ocupava nos últimos dois anos e que alcançou várias vezes desde 2015. Presidente Kennedy caiu sete posições no ranking que avalia a soma das riquezas produzidas pela cidade, dividida pelo número de habitantes, e agora é a oitava maior de todo o Brasil, chegando a R$ 301.475.

Apesar da queda, o PIB per capita do município representa quase nove vezes mais do que a média do Espírito Santo (R$ 34.066) e é mais de oito vezes maior que o PIB per capita brasileiro (R$ 35.935,74), conforme estudo divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).