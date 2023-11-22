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Leonel Ximenes

Assassinato, há 60 anos, mudou nome de município capixaba

Cidade iria se chamar Batalha, mas acabou sendo "rebatizada" por causa de um acontecimento histórico no dia 22/11/1963

Públicado em 

22 nov 2023 às 18:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

John Kennedy e a cidade do ES que tem nome em sua homenagem
John Kennedy e a cidade do ES que tem nome em sua homenagem Crédito: Divulgação
O assassinato do presidente americano John F. Kennedy, no dia 22 de novembro de 1963, há exatos 60 anos, mudou a história de um município capixaba, que foi batizado como Presidente Kennedy, no Sul do Estado.
A cidade capixaba foi criada pela Lei 1.918/1963, datada de 30 de dezembro daquele ano, pouco mais de um mês após o trágico acontecimento na cidade de Dallas, no Texas.
Por iniciativa de Adalberto Simão Nader, então deputado estadual que hoje batiza uma das principais vias de Vitória, em Camburi, o município que se chamaria “Batalha” acabou se transformando em Presidente Kennedy.
Na época, o parlamentar argumentou que a mudança do nome era necessária para se prestar um tributo ao presidente dos EUA que criou a Aliança para o Progresso, programa de ajuda aos países do Terceiro Mundo.
Assassinato, há 60 anos, mudou nome de município capixaba
O território de Presidente Kennedy foi desmembrado de Itapemirim, com a emancipação em 30 de dezembro de 1963, por meio da Lei Estadual nº 1.918. A norma de criação/fundação da cidade entrou em vigor no dia 4 de abril de 1964, assim conseguindo a sua autonomia administrativa, a chamada emancipação política.

8º MAIOR PIB PER CAPITA DO PAÍS

Grande produtor de petróleo e gás, o município perdeu o posto de maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país, posição que ocupava nos últimos dois anos e que alcançou várias vezes desde 2015. Presidente Kennedy caiu sete posições no ranking que avalia a soma das riquezas produzidas pela cidade, dividida pelo número de habitantes, e agora é a oitava maior de todo o Brasil, chegando a R$ 301.475.
Apesar da queda, o PIB per capita do município representa quase nove vezes mais do que a média do Espírito Santo (R$ 34.066) e é mais de oito vezes maior que o PIB per capita brasileiro (R$ 35.935,74), conforme estudo divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Mesmo com tanta riqueza, o município capixaba ainda convive com graves problemas estruturais, evidenciando que todo esse dinheiro está sendo mal distribuído e investido ao longo dos anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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