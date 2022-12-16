Presidente Kennedy deixa liderança e tem 8° maior PIB por morador do país

O município de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, perdeu o posto de maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país, posto que ocupava nos últimos dois anos e que alcançou várias vezes desde 2015. A cidade caiu sete posições no ranking que avalia a soma das riquezas produzidas pela cidade, dividida pelo número de habitantes, e agora é oitava maior de todo o Brasil, chegando a R$ 301.475.

Apesar da queda, o PIB per capita do município representa quase nove vezes mais do que a média do Espírito Santo (R$ 34.066) e é mais de oito vezes maior que o PIB per capita brasileiro (R$ 35.935,74), conforme estudo divulgado nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Presidente Kennedy: proximidade com Rio de Janeiro facilitou a propagação da Covid-19 na cidade Crédito: Divulgação

O município está localizado em áreas de extração de petróleo e gás e todos os anos as atividades levam uma cifra expressiva em royalties aos cofres da cidade. Trata-se de uma compensação financeira pelas atividades, mas, embora seja um recurso importante, não é uma riqueza que necessariamente significa renda da população, e sim mais dinheiro para aplicação em áreas estratégicas, definidas pelo poder público.

Por conta do peso dessas atividades, a economia do município também sofre os impactos da queda na produção e do preço. Foi o que aconteceu em 2020, quando o barril de petróleo chegou a ser negociado por US$ 26 nos momentos mais críticos da pandemia, bem abaixo da média dos últimos anos.

“Como houve essa redução nos preços, assim como no volume produzido, impactou diretamente no resultado dos royalties. O mesmo acontece com outros municípios do litoral Sul”, pontuou o coordenador de Estudos Econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Antônio Rocha.

Maiores PIB per capita do ES

Presidente Kennedy mantém a liderança na classificação estadual, seguido por Itapemirim e Marataízes. Os municípios que ocupam as três primeiras colocações estão localizados em áreas de extração de petróleo e gás, o que também explica o recuo no ranking.

Também superam o PIB per capita estadual: os municípios de Vitória, Serra, Viana, Aracruz, Linhares, Santa Maria de Jetibá que aparece pela segunda vez na série histórica com PIB per capita superior ao do estado, e Anchieta, em virtude do retorno gradativo das atividades da Samarco.

Outros municípios