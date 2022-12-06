Economia do Espírito Santo cai 2,5% no terceiro trimestre de 2022

Interrompendo uma trajetória de alta, entre julho e setembro deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) capixaba recuou 2,5% na comparação com trimestre anterior, sendo o primeiro resultado negativo desde o primeiro trimestre de 2021 (-0,1%). O resultado ficou abaixo da média nacional (0,4%), conforme dados apresentados pelo Instituto Jones do Santos Neves (IJSN), nesta terça-feira (6).
O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em um determinado local. O diretor de Integração do IJSN, Pablo Lira, observa que além de fatores locais, como a maturação dos campos de petróleo no litoral capixaba, que vem se tornando mais perceptível ao longo dos anos, e a queda na mineração, as conjunturas nacional e global também têm impactado os resultados regionais.
“Passamos por um processo eleitoral que postergou a tomada de decisões enquanto ainda havia muita incerteza econômica, também estamos vivendo um cenário de alta de juros em nível nacional, e tudo isso afeta o resultado do Espirito Santo, mas o Estado tem um grau de abertura que é quase o dobro da média nacional e a economia capixaba já está captando os efeitos negativos das incertezas da economia mundial.”
Entre os riscos, Lira cita o temor de uma possível recessão global, o prolongamento da guerra na Ucrânia e as políticas de contenção do coronavírus na China, que é um dos principais parceiros comerciais do país e do Espírito Santo.
A China mantém, ainda hoje, uma política de Covid zero, que tem levado a uma série de protestos, em um momento em que vacinas já estão disponíveis. Indústrias chinesas têm chegado a paralisar suas atividades em função das restrições.
Na comparação interanual, isto é, com o mesmo período de 2021, a queda foi de 0,4%. No ano, a economia capixaba acumula um avanço de 2,4%, mas o resultado trimestral evidencia a desaceleração.
A indústria geral teve queda de 4,9%, afetada principalmente pelo recuo de 17% na indústria extrativa. A indústria de transformação, por outro lado, teve aumento de 0,8%, ajudando a contrabalancear o resultado.
O comércio varejista ampliado, que comporta, por exemplo, lojas dos mais diversos tipos, teve uma ligeira retração (-0,2%), com queda de 8,9% nas vendas de veículos, motocicletas, partes e peças, que tem um peso significativo nos resultados gerais do setor. “Esse resultado é explicado pelo próprio aumento do preço desses bens, e a redução na comercialização desses produtos acaba afetando o resultado geral”, pontua Lira. O varejo restrito registrou aumento de 6,8%.
O resultado geral da economia só não é pior por ponta da expansão das atividades do setor de serviços, que apresenta avanço de 9,4%, influenciado pela expansão de 29,3% em serviços prestados às famílias e pelo crescimento de 10,7% em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, atividade de maior peso entre aquelas investigadas pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).
Além disso, diversas produções agrícolas registraram aumento, como é o caso do café conilon (7,0%), café arábica (38,4%), pimenta-do-reino (5,3%), banana (0,6%), cana-de-açúcar (6,3%) e cacau (2,7%).
A estimativa do PIB nominal do Espírito Santo no terceiro trimestre de 2022, em valores correntes, foi de R$ 44,4 bilhões e totalizou R$ 174,4 bilhões no acumulado em quatro trimestres.
Para o quarto trimestre, há uma expectativa positiva para o comércio, tanto para o varejo restrito quanto o ampliado, sob efeito da Black Friday, a Copa do Mundo e as festas de final de ano. “São fatores que, na escala local, podem contribuir para um cenário mais otimista. Isso sem falar nos investimentos que estão em curso”, frisou Lira.
Economia do Espírito Santo cai 2,5 por cento no terceiro trimestre de 2022