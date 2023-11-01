16 cidades sem homicídios em 2023: conheça os territórios de paz no ES

O mês de outubro terminou com 62 municípios registrando homicídios e os demais 16 sendo territórios de paz, pelo menos nos crimes letais, de acordo com informações obtidas da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
. Ou seja, nos dez primeiros meses do ano, não houve registro de assassinatos em 16 cidades capixabas.
Até o momento, não acumularam assassinatos: Afonso Cláudio, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Iconha, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muqui, Ponto Belo e São José do Calçado.
E uma dessas cidades tem um motivo a mais para festejar: a pequena e discreta Ponto Belo
, de apenas 8 mil habitantes aproximadamente, é o município há mais tempo sem ocorrências letais.
A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.
No ano passado, 13 municípios não tiveram registro de homicídios: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.