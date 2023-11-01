Homicídios no ES em outubro: más notícias para Vitória e Linhares

Outubro foi violento em Vitória
. De acordo com dados obtidos pela coluna, até noite desta terça-feira (31), a Capital somou 14 assassinatos no mês, o pior resultado mensal ao longo de 2023, havendo média de um crime contra a vida a cada dois dias.
Outra cidade que também esteve longe de dias de paz, e que é menor do que a Capital, foi Linhares
. O município do Norte do Estado, reconhecido atualmente por atrair investimentos robustos, contabilizou 11 homicídios, também o pior placar da violência neste ano.
Ambas as cidades apresentam aumento nos números dos crimes. Vitória, de janeiro a outubro do ano passado, somava 56 crimes, mas neste ano está com 69 - acréscimo de 23%. Já em Linhares, essa subida é da ordem de 15% (54 em 2022, contra 62 neste ano).
Apesar do mau desempenho dos municípios, o Estado, até a noite de ontem, registrou 86 homicídios em outubro – um menos do que no mesmo mês do ano passado. Contudo, esse valor é maior do que em setembro – 74.
No acumulado geral, são 793 assassinatos registrados no Espírito Santo, contra 814, de 2022, o que traz a boa notícia de queda de 2,6% dos crimes.
Vila Velha
foi o primeiro município a alcançar a marca centenária de homicídios, com 103 casos, no entanto, no ano passado ainda era pior o cenário, com 134 ocorrências. Serra tem 88 (contra 104 do ano passado), enquanto Cariacica, 94 (contra 100 em 2022).