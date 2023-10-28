O estrago que a violência causa ao crescimento econômico

Ana Paula Vescovi: "Mais uma vez setores do Estado brasileiro começam a ser dominados pelo crime” Crédito: Carlos Alberto da Silva

Além de todos os obstáculos estruturais, a América Latina tem uma desvantagem a mais para alcançar o seu almejado desenvolvimento econômico: a insegurança pública, que se expressa concretamente, por exemplo, no poder das milícias, como vem ocorrendo no Rio de Janeiro

O tema foi abordado neste sábado (28) pela economista-chefe e diretora de Macroeconomia do Banco Santander, a capixaba Ana Paula Vescovi, que participou do painel “Panorama Econômico” durante o Pedra Azul Summit 2023 , encontro de lideranças políticas e empresariais promovido pela Rede Gazeta.

Apesar de reconhecer a gravidade dos efeitos da violência sobre o desenvolvimento econômico, Ana Paula considera que o Estado brasileiro tem os instrumentos para enfrentá-la.

“O país tem técnica e instituições públicas com capacidade para enfrentar a violência, mas é preciso que haja união do governo federal, dos governos locais e das polícias para que esse enfrentamento seja bem-sucedido”, afirma a economista.

Ela lamentou o fato de o crime organizado, principalmente as milícias, ter nascido dentro do aparelho de Estado. “Mais uma vez setores do Estado brasileiro começam a ser dominados pelo crime”, destaca.

E para que a violência não seja um obstáculo ao desenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina, Ana Paula sugere algumas ações a serem adotadas. “O policial tem que ter suporte, a Justiça tem que combater a impunidade. É preciso muito foco nas políticas de segurança pública. Será um grande desafio nos próximos anos.”

O RIO NÃO É AQUI. ATÉ QUANDO?

O estrago provocado pela violência na sociedade não é uma tese, uma mera teoria. Os exemplos são diários, inclusive no Espírito Santo, que não está imune à insegurança pública.

Na madrugada deste sábado (27), por exemplo, segundo registro oficial da Polícia Militar , no bairro Divinópolis, na Serra, uma mulher de 25 anos foi atingida por tiros, dentro de um carro, foi socorrida, levada para a UPA, mas acabou morrendo.

Segundo informações de moradores, a mulher, moradora da Serra Sede, foi ao bairro Divinópolis levar um funcionário, mas traficantes da região acharam que eles fossem rivais entrando no bairro, fuzilaram o carro e ela acabou sendo morta.