Assembleia rejeita pedágio zero na Rodovia do Sol; veja a lista de votação

Votação na Assembleia Legislativa Crédito: Ales/Divulgação

A emenda de Gandini foi apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 51/2023, do governo do Estado, que delega à Ceturb-GV, provisoriamente, a operação da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte depois do fim do contrato com a atual concessionária, no final deste ano.

O relator da proposta, Alexandre Xambinho (PSC), rejeitou a emenda de Gandini e apresentou uma outra oral. Por meio dela, a Ceturb ficará com 5% de toda a receita arrecadada, como forma de remuneração pela exploração do sistema.

Atualmente, o valor do pedágio para motocicletas e carros na Terceira Ponte é de R$ 1,40 e R$ 2,80, respectivamente. Já em Guarapari, as motos pagam R$ 6,30 e os automóveis, R$ 12,60.

COMO VOTARAM OS DEPUTADOS

FAVORÁVEIS À EMENDA DO PEDÁGIO ZERO

Callegari (PL)

Capitão Assumção (PL)

Coronel Weliton (PTB)

Danilo Bahiense (PL)

Gandini (Cidadania)

Lucas Polese (PL)

Zé Preto (PL)

CONTRA A EMENDA DO PEDÁGIO ZERO

Adilson Espíndula (PDT)

Alexandre Xambinho (Podemos)

Bispo Alves (Republicanos)

Dary Pagung (PSB)

Denninho Silva (União)

Bruno Resende (União)

Iriny Lopes (PT)

Janete de Sá (PSB)

João Coser (PT)

Lucas Sacaramussa (Podemos)

Mazinho dos Anjos (PSDB)

Raquel Lessa (PP)

Tyago Hoffmann (PSB)

Vandinho Leite (PSDB)