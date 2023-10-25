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Leonel Ximenes

Assembleia rejeita pedágio zero na Rodovia do Sol; veja a lista de votação

Rodovia será administrada pela Ceturb-GV, a partir de 22 de dezembro, quando termina o período da atual concessão

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 12:11

Públicado em 

25 out 2023 às 12:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Votação na Assembleia Legislativa
Votação na Assembleia Legislativa Crédito: Ales/Divulgação
Por 14 votos a 7, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo rejeitou a proposta do deputado Fabrício Gandini (Cidadania) que acabava com o pedágio da Rodovia do Sol, enquanto a via estiver sendo administrada pela Ceturb-GV, a partir de 22 de dezembro.
A emenda de Gandini foi apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 51/2023, do governo do Estado, que delega à Ceturb-GV, provisoriamente, a operação da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte depois do fim do contrato com a atual concessionária, no final deste ano.
O texto principal (sem apreciação da emenda de Gandini) tramitou em regime de urgência, durante sessão extraordinária na terça-feira (24), e foi aprovado pelos parlamentares após obter os pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. Agora segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).

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O relator da proposta, Alexandre Xambinho (PSC), rejeitou a emenda de Gandini e apresentou uma outra oral. Por meio dela, a Ceturb ficará com 5% de toda a receita arrecadada, como forma de remuneração pela exploração do sistema.
Atualmente, o valor do pedágio para motocicletas e carros na Terceira Ponte é de R$ 1,40 e R$ 2,80, respectivamente. Já em Guarapari, as motos pagam R$ 6,30 e os automóveis, R$ 12,60.

COMO VOTARAM OS DEPUTADOS

FAVORÁVEIS À EMENDA DO PEDÁGIO ZERO
Callegari (PL)
Capitão Assumção (PL)
Coronel Weliton (PTB)
Danilo Bahiense (PL)
Gandini (Cidadania)
Lucas Polese (PL)
Zé Preto (PL)
CONTRA A EMENDA DO PEDÁGIO ZERO
Adilson Espíndula (PDT)
Alexandre Xambinho (Podemos)
Bispo Alves (Republicanos)
Dary Pagung (PSB)
Denninho Silva (União)
Bruno Resende (União)
Iriny Lopes (PT)
Janete de Sá (PSB)
João Coser (PT)
Lucas Sacaramussa (Podemos)
Mazinho dos Anjos (PSDB)
Raquel Lessa (PP)
Tyago Hoffmann (PSB)
Vandinho Leite (PSDB)

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Correção

25/10/2023 - 3:31
Na primeira versão desta matéria, foi informado que o placar da votação, contrária à emenda do pedágio zero na Rodovia do Sol, foi de 14 a 9. Na realidade, o correto é 14 a 7, conforme relação nominal dos deputados votantes. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES rodovia do sol Terceira Ponte Fabrício Gandini
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