Assembleia rejeita pedágio zero na Rodovia do Sol; veja a lista de votação

A emenda de Gandini foi apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 51/2023, do governo do Estado, que delega à Ceturb-GV, provisoriamente, a operação da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte depois do fim do contrato com a atual concessionária, no final deste ano.
O relator da proposta, Alexandre Xambinho (PSC), rejeitou a emenda de Gandini e apresentou uma outra oral. Por meio dela, a Ceturb ficará com 5% de toda a receita arrecadada, como forma de remuneração pela exploração do sistema.
Atualmente, o valor do pedágio para motocicletas e carros na Terceira Ponte é de R$ 1,40 e R$ 2,80, respectivamente. Já em Guarapari, as motos pagam R$ 6,30 e os automóveis, R$ 12,60.
FAVORÁVEIS À EMENDA DO PEDÁGIO ZERO
CONTRA A EMENDA DO PEDÁGIO ZERO
Alexandre Xambinho (Podemos)
Bispo Alves (Republicanos)
Lucas Sacaramussa (Podemos)