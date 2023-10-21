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Leonel Ximenes

Governo do ES compra 300 armas de fabricação israelense

Fuzil é considerado pelos especialistas muito eficaz em missões de patrulhamento e em operações em áreas urbanas conflituosas

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

21 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Fuzis de batalha IWI Arad, equipados com mira holográfica e magnificador, recursos que permitem mais precisão do tiro
Fuzis de batalha IWI Arad equipados com mira holográfica e magnificador, recursos que permitem mais precisão do tiro Crédito: PMES
Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) entregou à Polícia Militar, nesta semana, 300 fuzis israelenses IWI modelo Arad, calibre 5,56x45 mm, com mira holográfica e magnificador, recursos que permitem mais precisão do tiro. A armas, que foram adquiridas após adesão a uma licitação internacional e fornecidas à Polícia Militar, serão utilizadas pelas Forças Táticas e unidades especializadas da corporação, que agora tem 900 fuzis desse tipo.
O fuzil de batalha IWI Arad é considerado pelos especialistas muito eficaz em missões de patrulhamento e em operações em áreas urbanas conflituosas, como as existentes na Grande Vitória.
Segundo a Sesp, cada fuzil foi comprado por US$ 3.050 (R$ 15,4 mil). O total da compra do lote de 300 armas custou US$  915 mil (4,6 milhões).

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“É um equipamento extremamente moderno que visa a aumentar a nossa capacidade de enfrentamento, principalmente das facções criminosas”, reforça o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus.
A fabricante israelense IWI é uma referência mundial quando o assunto é tecnologia em armas de fogo, sendo fornecedora para mais de 80 países, especialmente de fuzis.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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