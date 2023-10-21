Governo do ES compra 300 armas de fabricação israelense

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
entregou à Polícia Militar, nesta semana, 300 fuzis israelenses IWI modelo Arad, calibre 5,56x45 mm, com mira holográfica e magnificador, recursos que permitem mais precisão do tiro. A armas, que foram adquiridas após adesão a uma licitação internacional e fornecidas à Polícia Militar
, serão utilizadas pelas Forças Táticas e unidades especializadas da corporação, que agora tem 900 fuzis desse tipo.
O fuzil de batalha IWI Arad é considerado pelos especialistas muito eficaz em missões de patrulhamento e em operações em áreas urbanas conflituosas, como as existentes na Grande Vitória
.
Segundo a Sesp, cada fuzil foi comprado por US$ 3.050 (R$ 15,4 mil). O total da compra do lote de 300 armas custou US$ 915 mil (4,6 milhões).
“É um equipamento extremamente moderno que visa a aumentar a nossa capacidade de enfrentamento, principalmente das facções criminosas”, reforça o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus.
A fabricante israelense IWI é uma referência mundial quando o assunto é tecnologia em armas de fogo, sendo fornecedora para mais de 80 países, especialmente de fuzis.