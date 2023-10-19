Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Aumento da idade para entrar na PM e Bombeiros no ES: projeto avança

Na Assembleia Legislativa, Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Segurança já aprovaram o projeto

Públicado em 

19 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais militares durante trabalho na blitz da Lei Seca em Viana
Policiais militares durante trabalho na blitz da Lei Seca em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva
O Projeto de Lei Complementar 7/2023, que permite o aumento de idade para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, avançou na Assembleia Legislativa. Após receber parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Segurança, nesta terça-feira (17), também relatou pela aprovação da peça.
Pelo texto, a idade máxima para ingressar nas organizações militares passa de 28 para 30 anos. Para o curso de formação de oficiais, é proposto que praças que já estejam na corporação possam prestar esse tipo de concurso até os 35 anos. É uma demanda da categoria, segundo o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), autor do projeto..
Anteriormente, o projeto de Bahiense previa que a idade máxima deveria ser de 35 anos, mas houve pedidos para readequação, feitos pelas entidades representativas.
“Ouvimos e encontramos um meio termo adequado. Esperamos que o governo possa ter sensibilidade em analisar a proposta. A população tem tido maior expectativa de vida e há muitas mulheres e homens que têm o sonho de ingressarem na carreira militar”, defendeu o parlamentar.
O projeto agora vai ser apreciado pela Comissão de Finanças e, em seguida, se aprovado, já pode ir para o plenário.

Veja Também

Sargento da PM do ES ganha indenização por dano à sua imagem

Daniel da Açaí de volta ao quartel dos Bombeiros: de preso a homenageado

Projeto aumenta idade máxima para ingressar na PM no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Bombeiros Danilo Bahiense Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados