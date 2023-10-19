Aumento da idade para entrar na PM e Bombeiros no ES: projeto avança

Pelo texto, a idade máxima para ingressar nas organizações militares passa de 28 para 30 anos. Para o curso de formação de oficiais, é proposto que praças que já estejam na corporação possam prestar esse tipo de concurso até os 35 anos. É uma demanda da categoria, segundo o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), autor do projeto..
Anteriormente, o projeto de Bahiense previa que a idade máxima deveria ser de 35 anos, mas houve pedidos para readequação, feitos pelas entidades representativas.
“Ouvimos e encontramos um meio termo adequado. Esperamos que o governo
possa ter sensibilidade em analisar a proposta. A população tem tido maior expectativa de vida e há muitas mulheres e homens que têm o sonho de ingressarem na carreira militar”, defendeu o parlamentar.
O projeto agora vai ser apreciado pela Comissão de Finanças e, em seguida, se aprovado, já pode ir para o plenário.