Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Conheça o município do ES que acumulou 18 anos sem assassinatos

Última vez que houve um homicídio na cidade foi em 25 de março de 2017

Públicado em 

02 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da prefeitura de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo
Sede da prefeitura de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação / Prefeitura de Ponto Belo
A primeira edição do Anuário Estadual de Segurança Pública reúne dados e microdados sobre o número de crimes e de ocorrências no Espírito Santo. Uma das curiosidades está relacionada às informações de homicídios por município no período de 1996 a 2022.
Nesse período que engloba 27 anos, um município terminou 18 deles sem qualquer assassinato. Trata-se da pacata Ponto Belo, de 8 mil habitantes, que atualmente é a cidade capixaba há mais tempo sem crimes letais.
A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.
A cidade já teve, inclusive, intervalo maior sem qualquer tipo de homicídio. Isso aconteceu entre 1999 e 2007. Para efeitos de comparação, Ponto Belo ficou ilesa em um ano (2009) em que ocorreram 1.449 assassinatos e em outro (2007), quando foram registrados 1.894 crimes letais.

Veja Também

Cidade do ES estava há 140 dias em paz. Até que veio um feminicídio…

18 cidades sem homicídios em 2023: conheça os territórios de paz no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

homicídio Segurança Pública Ponto Belo Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados