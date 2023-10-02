Conheça o município do ES que acumulou 18 anos sem assassinatos

A primeira edição do Anuário Estadual de Segurança Pública
reúne dados e microdados sobre o número de crimes e de ocorrências no Espírito Santo. Uma das curiosidades está relacionada às informações de homicídios por município no período de 1996 a 2022.
Nesse período que engloba 27 anos, um município terminou 18 deles sem qualquer assassinato. Trata-se da pacata Ponto Belo
, de 8 mil habitantes, que atualmente é a cidade capixaba há mais tempo sem crimes letais.
A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado
foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.
A cidade já teve, inclusive, intervalo maior sem qualquer tipo de homicídio. Isso aconteceu entre 1999 e 2007. Para efeitos de comparação, Ponto Belo ficou ilesa em um ano (2009) em que ocorreram 1.449 assassinatos e em outro (2007), quando foram registrados 1.894 crimes letais.