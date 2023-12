A tiros

Noite de terror: Serra tem 3 mortos e 17 feridos em intervalo de 2 horas

As ocorrências foram registradas em Feu Rosa, Parque das Gaivotas e Balneário Carapebus. O que as três têm em comum é a grande quantidade de pessoas feridas por tiros

Homem é morto e outros cinco são baleados durante festa na Serra: esta foi apenas uma das três ocorrências registradas no município. (Oliveira Alves)

Em um intervalo de aproximadamente duas horas, a Polícia Civil do Espírito Santo registrou três crimes em pontos diferentes da Serra, onde 17 pessoas acabaram feridas e três pessoas foram mortas a tiros na noite de domingo (10). As ocorrências em Feu Rosa, Parque das Gaivotas e Balneário Carapebus foram registradas entre 21h10 e 23h15. O que as três têm em comum é a grande quantidade de pessoas feridas por disparos de arma de fogo.

Em entrevista à TV Gazeta no início da tarde de segunda-feira (11), o Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, informou que os três crimes têm relação com o tráfico de drogas e foram motivas pela disputa por território.

Há uma guerra entre traficantes que estão rivalizando por território. Fizemos e vamos continuar realizando várias ações de saturação. O trabalho agora é identificar estas pessoas junto à Polícia Civil para que possamos prendê-las Coronel Douglas Caus • Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

"Os traficantes disputam a área de atuação, porque a área de domínio é do Estado. Eles têm área momentânea. Os indivíduos que enfrentarem a Polícia Militar, invariavelmente, poderão ser baleados e socorridos ou poderão ser baleados e vir a óbito", afirmou Caus.

Durante o confronto no Morro da Floresta, no Bairro da Penha, uma pessoa morreu. O Comandante-geral da Polícia Militar afirmou que a corporação foi acionada com a informação de que traficantes do Bairro da Penha e da Floresta teriam promovido um ataque no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. A Polícia Militar esteve no local e foi recebida a tiros.

Ao todo, considerando as três ocorrências na Serra:

3 pessoas foram mortas a tiros



16 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, foram baleadas



1 pessoa ficou ferida em decorrência de um atropelamento



21h10 - Homem de 21 anos foi morto a tiros e mulher atropelada em Feu Rosa

Um homem de 21 anos foi morto a tiros e cinco pessoas foram baleadas na noite de domingo (10), no bairro Feu Rosa, na Serra. Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o crime aconteceu durante uma festa em frente a uma distribuidora de bebidas, onde estavam mais de 300 pessoas. Flávio Santos Ismael morreu no local. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil às 21h10.

A reportagem da TV Gazeta apurou com a polícia que o atirador estava no local e começou a efetuar disparos no meio da multidão. Na correria, uma mulher chegou a ser atropelada e fraturou a perna. Todos os feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacaraípe, e uma mulher está em estado grave. Para a polícia, testemunhas disseram que o crime teria ligação com o tráfico de drogas.

Flávio Santos Ismael seria de um bairro vizinho, Vila Nova de Colares, e foi visto na festa em Feu Rosa – onde foi assassinado pelos rivais. A Polícia Civil informou, por nota, que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

21h30 - Dez pessoas baleadas em Parque das Gaivotas

Dez pessoas foram baleadas durante um ataque no bairro Parque das Gaivotas, região de Nova Almeida, na Serra. De acordo com apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o crime foi ao lado de uma distribuidora de bebidas onde estavam cerca de 50 pessoas. Os feridos têm idades entre 17 e 20 anos. Testemunhas contaram à reportagem que o ataque teria ligação com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil às 21h30.

Segundo a Polícia Militar, indivíduos em dois veículos teriam passado atirando em direção às pessoas que estavam perto do estabelecimento. No local, os militares se depararam com quatro feridos, sendo imediatamente providenciado socorro para todos. Ainda durante o atendimento no local, outras três pessoas alvejadas se apresentaram às equipes no local. Ao final do atendimento da ocorrência, os militares constataram que ao todo dez pessoas foram baleadas.

As vítimas foram socorridas por equipes da PM, Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e por testemunhas. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido. O policiamento na região está reforçado na região. A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

23h15 - Casal morto a tiros em Balneário Carapebus

Um casal foi morto e duas mulheres, de 37 e 39 anos, baleadas em Balneário de Carapebus, na Serra, na noite de domingo (10). Eles estavam próximo à praia quando criminosos chegaram e atiraram. Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, o alvo era um homem de 22 anos, que já foi preso no passado e atualmente estava com mandado de prisão em aberto. Ele levou um tiro no peito. Com ele estava a namorada, de 21 anos, que foi atingida no pescoço. Os dois morreram no local do crime. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil às 23h15.

Os moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que as execuções teriam ligação com o tráfico de drogas e que as outras mulheres feridas foram vítimas de bala perdida. Uma delas levou um tiro na cabeça e está em estado grave. A Polícia Civil disse que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Ninguém foi preso até o momento.

