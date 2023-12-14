A Prefeitura da Serra informou que o trecho de 26 quilômetros da BR 101 – que passa entre os bairros Belvedere e Alphaville – será municipalizado até janeiro, após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, nesta sexta-feira (15). A nova rodovia começa a receber veículos a partir do próximo fim de semana, mas o tráfego nos dois sentidos só estará liberado no dia 23, às vésperas do Natal.
“A transformação da BR 101 em avenida vai nos permitir realizar outras importantes obras de mobilidade, como a ciclovia e um corredor exclusivo para ônibus. Com a municipalização, também poderemos investir mais em infraestrutura e projetos para melhoria da vida do serrano”, declara o prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT).
Chamada de Avenida Mestre Álvaro, a via deve sofrer outras intervenções da prefeitura, segundo a secretária municipal de Obras, Izabela Roriz. “A Secretaria de Obras já se prepara para as futuras responsabilidades do trecho, que totaliza aproximadamente 30 quilômetros, e já possui contrato para sinalização e recuperação de pavimento", declara.
O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) prevê o aumento do número de viaturas, bases-móveis e motocicletas, além de concurso público para aumentar o efetivo. Já a Secretaria de Serviços (Sese) fez uma nova licitação para a manutenção das áreas verdes da nova avenida e prepara um projeto para renovar, ampliar e modernizar a iluminação na via.
Trecho da BR 101 na Serra vai virar avenida até janeiro, diz prefeitura