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Municipalização

Trecho da BR 101 na Serra vai virar avenida até janeiro, diz prefeitura

Prefeito Sergio Vidigal anunciou que via deve sofrer intervenções na iluminação e jardinagem e ganhar ciclovia e corredor exclusivo de ônibus

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 15:23

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 dez 2023 às 15:23
Prefeitura da Serra informou que o trecho de 26 quilômetros da BR 101 – que passa entre os bairros Belvedere e Alphaville – será municipalizado até janeiro, após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, nesta sexta-feira (15). A nova rodovia começa a receber veículos a partir do próximo fim de semana, mas o tráfego nos dois sentidos só estará liberado no dia 23, às vésperas do Natal.
“A transformação da BR 101 em avenida vai nos permitir realizar outras importantes obras de mobilidade, como a ciclovia e um corredor exclusivo para ônibus. Com a municipalização, também poderemos investir mais em infraestrutura e projetos para melhoria da vida do serrano”, declara o prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT). 
Chamada de Avenida Mestre Álvaro, a via deve sofrer outras intervenções da prefeitura, segundo a secretária municipal de Obras, Izabela Roriz. “A Secretaria de Obras já se prepara para as futuras responsabilidades do trecho, que totaliza aproximadamente 30 quilômetros, e já possui contrato para sinalização e recuperação de pavimento", declara. 
O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) prevê o aumento do número de viaturas, bases-móveis e motocicletas, além de concurso público para aumentar o efetivo. Já a Secretaria de Serviços (Sese) fez uma nova licitação para a manutenção das áreas verdes da nova avenida e prepara um projeto para renovar, ampliar e modernizar a iluminação na via.
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