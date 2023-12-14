Trecho da BR 101 na Serra vai virar avenida até janeiro, diz prefeitura

“A transformação da BR 101 em avenida vai nos permitir realizar outras importantes obras de mobilidade, como a ciclovia e um corredor exclusivo para ônibus. Com a municipalização, também poderemos investir mais em infraestrutura e projetos para melhoria da vida do serrano”, declara o prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT).

O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) prevê o aumento do número de viaturas, bases-móveis e motocicletas, além de concurso público para aumentar o efetivo. Já a Secretaria de Serviços (Sese) fez uma nova licitação para a manutenção das áreas verdes da nova avenida e prepara um projeto para renovar, ampliar e modernizar a iluminação na via.