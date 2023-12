Trecho da BR 101 na Serra vai virar avenida até janeiro, diz prefeitura

Prefeito Sergio Vidigal anunciou que via deve sofrer intervenções na iluminação e jardinagem e ganhar ciclovia e corredor exclusivo de ônibus

“A transformação da BR 101 em avenida vai nos permitir realizar outras importantes obras de mobilidade, como a ciclovia e um corredor exclusivo para ônibus. Com a municipalização, também poderemos investir mais em infraestrutura e projetos para melhoria da vida do serrano”, declara o prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT).

Chamada de Avenida Mestre Álvaro, a via deve sofrer outras intervenções da prefeitura, segundo a secretária municipal de Obras, Izabela Roriz. “A Secretaria de Obras já se prepara para as futuras responsabilidades do trecho, que totaliza aproximadamente 30 quilômetros, e já possui contrato para sinalização e recuperação de pavimento", declara.