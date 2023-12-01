Contorno do Mestre Álvaro: Serra ficará sem balança para fiscalizar carretas

Como a própria ANTT destaca, o principal objetivo da balança é a segurança do próprio caminhoneiro, além de reduzir o consumo de combustível, a deterioração do veículo, o desgaste precoce de peças e o dano ao pavimento.



A agência ressalta ainda que o excesso de peso provoca a criação das conhecidas “trilhas de rodas”, que prejudicam a segurança e controle de veículos leves, como carros de passeio e especialmente as motos.



Os veículos obrigados a adentrar às áreas destinadas à pesagem veicular são os pesados, como ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, reboque ou semirreboque e suas combinações. Portanto, apenas esses veículos estão sujeitos à infração pelo sistema não metrológico de fiscalização.