Delegacia da Polícia Rodoviária Federal mudará de lugar na Serra

A construção da nova Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e da Unidade Operacional (UOP) da Serra já está sendo realizada no Km 244 da BR 101, cerca de 9 quilômetros mais ao Norte em relação à atual localização, que está no Km 252 (no sentido Norte a numeração dos quilômetros vai reduzindo até chegar ao zero, na divisa com a Bahia).

Obra da nova delegacia da PRF na BR 101 Norte, no Km 244, na Serra Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a concessionária Eco101, que administra a via, a obra está prevista no contrato de concessão e Programa de Exploração Rodoviária (PER). “De acordo com o pacote de obras contratuais e o projeto aprovado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que contou com o aval prévio da PRF”, informa em nota.

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Em 15 de julho deste ano (2022), a Eco101 decidiu devolver a concessão ao governo federal , mas garantiu que a obra da nova delegacia da PRF será executada.

“A Eco101 reafirma que, mesmo tendo iniciado o processo de devolução amigável da concessão da BR-101/ES/BA, conforme previsto na lei nº 13.448/17, todos os serviços operacionais e obras em andamento serão mantidos, inclusive com a conclusão da nova sede da PRF na Serra”, informou em nota.

INVESTIMENTO EM NOVA SEDE SERÁ DE R$ 7,3 MILHÕES

As obras foram iniciadas em abril deste ano e têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023. A nova sede está sendo construída numa área de 3.400 m², com cerca de 500 m² em edificações (UOP terá 152 m² e a delegacia, 308 m²).

O investimento previsto, segundo a Eco101, é de cerca de R$ 7,3 milhões. A obra contempla as instalações para fiscalização da PRF, mas não inclui posto de pesagem ou balança rodoviária no local.

O local escolhido pela PRF para receber a nova delegacia se deve à construção do Contorno Mestre Álvaro, obra federal em execução pelo DNIT e que está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2023.