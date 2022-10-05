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Contorno do Mestre Álvaro

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal mudará de lugar na Serra

A obra, estimada em R$ 7,3 milhões, deve ser concluída no primeiro semestre de 2023. Mudança foi necessária porque a atual sede da PRF fica em trecho da rodovia que será municipalizado

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 10:56

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

05 out 2022 às 10:56
A unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Serra vai ser transferida para outro ponto da BR 101 Norte. A mudança decorre da construção do Contorno do Mestre Álvaro, previsto para ser entregue no final de 2023. Quando for concluído, o trecho onde está a atual sede da força policial deverá ser municipalizado, ficando assim fora da jurisdição federal e de suas fiscalizações.
A construção da nova Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e da Unidade Operacional (UOP) da Serra já está sendo realizada no Km 244 da BR 101, cerca de 9 quilômetros mais ao Norte em relação à atual localização, que está no Km 252 (no sentido Norte a numeração dos quilômetros vai reduzindo até chegar ao zero, na divisa com a Bahia).
Posto da PRF na Serra
Obra da nova delegacia da PRF na BR 101 Norte, no Km 244, na Serra Crédito: Fernando Madeira
De acordo com a concessionária Eco101, que administra a via, a obra está prevista no contrato de concessão e Programa de Exploração Rodoviária (PER). “De acordo com o pacote de obras contratuais e o projeto aprovado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que contou com o aval prévio da PRF”, informa em nota.
Delegacia da Polícia Rodoviária Federal mudará de lugar na Serra
Em 15 de julho deste ano (2022), a Eco101 decidiu devolver a concessão ao governo federal, mas garantiu que a obra da nova delegacia da PRF será executada.

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“A Eco101 reafirma que, mesmo tendo iniciado o processo de devolução amigável da concessão da BR-101/ES/BA, conforme previsto na lei nº 13.448/17, todos os serviços operacionais e obras em andamento serão mantidos, inclusive com a conclusão da nova sede da PRF na Serra”, informou em nota.

INVESTIMENTO EM NOVA SEDE SERÁ DE R$ 7,3 MILHÕES

As obras foram iniciadas em abril deste ano e têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023. A nova sede está sendo construída numa área de 3.400 m², com cerca de 500 m² em edificações (UOP terá 152 m² e a delegacia, 308 m²).
O investimento previsto, segundo a Eco101, é de cerca de R$ 7,3 milhões. A obra contempla as instalações para fiscalização da PRF, mas não inclui posto de pesagem ou balança rodoviária no local.

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O local escolhido pela PRF para receber a nova delegacia se deve à construção do Contorno Mestre Álvaro, obra federal em execução pelo DNIT e que está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2023.
Quando for concluída, a BR 101 seguirá pelo Contorno do Mestre Álvaro. O atual trecho da rodovia, que corta a Serra-Sede, será municipalizado. “A antiga delegacia da PRF, na altura do Km 252, ficará no trecho a ser municipalizado, fora da jurisdição federal, e portanto obsoleta para fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal”, informa em nota a Eco101.

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