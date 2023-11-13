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Contorno do Mestre Álvaro: interdição de 40 dias na BR 101 começou nesta segunda

Obra do Contorno do Mestre Álvaro entrou na fase final e está prevista para dezembro, conforme garantiu ministro dos Transportes
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 nov 2023 às 19:11

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 19:11

As interdições nos trechos entre os quilômetros 246 e 258, no bairro Chapada Grande, e entre os quilômetros 278 e 280 do bairro Jacuhy, na Serra, começaram nesta segunda-feira (13). A mudança no trânsito é para dar continuidade a etapa final da obra do Contorno Mestre Àlvaro conectando a pista com a BR 101. Essa é a primeira fase com mudanças no sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia) e sentido sul (Bahia- Rio de Janeiro) na altura do bairro Chapada Grande. As alterações em Jacuhy - segunda fase - iniciam em 20 de novembro. 
Com a conclusão do serviço e entrega do Contorno a distância entre o munícipio da Serra e Cariacica vai cair para 15 km e irá melhorar o engarrafemento causado pelo grande fluxo de veículos na BR 101.
A obra, realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), começou em 2019 e seria entregue em 2021, mas foi adiada para 2022 quando estava com 45% das pistas prontas. Ela foi novamente adiada para 2023, com data final marcada para dezembro. Ao todo, serão quase 20km de extensão e custou R$ 508 milhões.  Confira as mudanças na galeria abaixo. 

Interdições na BR 101 para obra do Contorno do Mestre Álvaro

Bairro Chapada Grande: a partir de segunda-feira (13)

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): motoristas nas proximidades do km 248 devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.
• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória, será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.

Bairro Jacuhy: a partir do dia 20 de novembro

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): a via atual tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR 101, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.
• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): a via atual também tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.

Entrega prevista para dezembro 

A entrega do Contorno do Mestre Álvaro está prevista para dezembro, como garantiu o ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as interdições são necessárias para a conexão da nova estrutura com a atual BR 101 e finalização das obras. 

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