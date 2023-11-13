Contorno do Mestre Álvaro: interdição de 40 dias na BR 101 começou nesta segunda

As interdições nos trechos entre os quilômetros 246 e 258, no bairro Chapada Grande, e entre os quilômetros 278 e 280 do bairro Jacuhy, na Serra, começaram nesta segunda-feira (13). A mudança no trânsito é para dar continuidade a etapa final da obra do Contorno Mestre Àlvaro conectando a pista com a BR 101. Essa é a primeira fase com mudanças no sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia) e sentido sul (Bahia- Rio de Janeiro) na altura do bairro Chapada Grande. As alterações em Jacuhy - segunda fase - iniciam em 20 de novembro.

Com a conclusão do serviço e entrega do Contorno a distância entre o munícipio da Serra e Cariacica vai cair para 15 km e irá melhorar o engarrafemento causado pelo grande fluxo de veículos na BR 101.

Interdições na BR 101 para obra do Contorno do Mestre Álvaro

Bairro Chapada Grande: a partir de segunda-feira (13)

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): motoristas nas proximidades do km 248 devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.

• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): quem estiver trafegando na via atual, sentido quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória , será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.

Bairro Jacuhy: a partir do dia 20 de novembro

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): a via atual tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR 101, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.

• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): a via atual também tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.

Entrega prevista para dezembro