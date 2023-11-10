Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira os pontos

BR 101 terá interdição por 40 dias para obra do Contorno do Mestre Álvaro

Obra do Contorno do Mestre Álvaro entrou na fase final e está prevista para dezembro, conforme garantiu ministro dos Transportes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 nov 2023 às 10:54

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 10:54

BR 101 vai ter alguns trechos interditados, por 40 dias, para as obras de finalização do Contorno do Mestre Álvaro. Os desvios vão ocorrer entre os km 246 e 258, no bairro Chapada Grande, e entre os km 278 e 280 do bairro Jacuhy, ambos na Serra. Confira as mudanças na galeria abaixo.

Interdições na BR 101 para obra do Contorno do Mestre Álvaro

Bairro Chapada Grande: a partir de segunda-feira (13)

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): motoristas nas proximidades do km 248 devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.
• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória, será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.

Bairro Jacuhy: a partir do dia 20 de novembro

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): a via atual tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR 101, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.
• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): a via atual também tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.

Entrega prevista para dezembro 

A entrega do Contorno do Mestre Álvaro está prevista para dezembro, como garantiu o ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as interdições são necessárias para a conexão da nova estrutura com a atual BR 101 e finalização das obras. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 trânsito Contorno do Mestre Álvaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados