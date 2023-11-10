BR 101 terá interdição por 40 dias para obra do Contorno do Mestre Álvaro

Interdições na BR 101 para obra do Contorno do Mestre Álvaro
Bairro Chapada Grande: a partir de segunda-feira (13)
• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): motoristas nas proximidades do km 248 devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.
• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória, será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.
Bairro Jacuhy: a partir do dia 20 de novembro
• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): a via atual tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR 101, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.
• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): a via atual também tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.
Entrega prevista para dezembro
A entrega do Contorno do Mestre Álvaro está prevista para dezembro, como garantiu o ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as interdições são necessárias para a conexão da nova estrutura com a atual BR 101 e finalização das obras.