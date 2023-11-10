BR 101 terá interdição por 40 dias para obra do Contorno do Mestre Álvaro

Confira as mudanças na galeria abaixo. BR 101 vai ter alguns trechos interditados, por 40 dias, para as obras de finalização do Contorno do Mestre Álvaro. Os desvios vão ocorrer entre os km 246 e 258, no bairro Chapada Grande, e entre os km 278 e 280 do bairro Jacuhy, ambos na Serra

Interdições na BR 101 para obra do Contorno do Mestre Álvaro

Bairro Chapada Grande: a partir de segunda-feira (13)

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): motoristas nas proximidades do km 248 devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.

• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): quem estiver trafegando na via atual, sentido quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória , será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.

Bairro Jacuhy: a partir do dia 20 de novembro

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): a via atual tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR 101, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.

• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): a via atual também tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.

Entrega prevista para dezembro