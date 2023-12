Confira

Contorno do Mestre Álvaro: vídeo mostra como chegar à nova rodovia

A via teve investimento de R$ 456 milhões e conta com recursos de engenharia para superar as dificuldades estabelecidas pelo solo alagadiço da região

1 min de leitura min de leitura

Após mais de quatro anos de obras, o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, ficou pronto. A abertura da nova via traz mudanças importantes para os motoristas que passam pelo município com destino ao Norte do Espírito Santo ou a cidades da Grande Vitória. Confira no vídeo acima como fica o trânsito.

Orçada em R$ 456 milhões, a nova rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros, dos quais 2,3 quilômetros são vias elevadas. Iniciada em maio 2019, a construção teve que superar desafios de engenharia impostos pela formação do solo do local, quase todo alagadiço como um manguezal.

A nova via se converte na BR 101 e a atual rodovia, no trecho que passa por dentro da cidade, se transforma em uma avenida de competência municipal.

