Contorno do Mestre Álvaro: MPF pede explicação sobre instalação de balança

Em nota, a ANTT informa que, atualmente, no Espírito Santo, quatro balanças operam 24 horas por dia na BR 101: Viana (km 301,7), Linhares (km 137,5), Serra (km 249,5), e Rio Novo do Sul (km 393). "No entanto, a balança de Serra, localizada no km 249,5, será desativada devido à municipalização do trecho com a conclusão do Contorno do Mestre Álvaro", afirma.
"Com isso, a concessionária fez um estudo locacional e propôs a instalação de uma nova balança no km 224 da BR 101. A proposta está atualmente em análise pela ANTT. Com relação à recomendação do Ministério Público Federal (MPF), a Agência informa que se manifestará diretamente ao órgão", conclui.
A PRF também foi procurada, mas ainda não se pronunciou.
A balança de pesagem usada na fiscalização de excesso de carga em caminhões e carretas no km 250 da BR 101
, próxima ao posto da PRF, na Serra, será desativada com a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro. A reportagem de A Gazeta
apurou que o projeto da obra não contemplou a instalação de um novo equipamento.
O Contorno do Mestre Álvaro vai se transformar na BR 101. Com isso, o atual trecho federal que passa por dentro de bairros da Serra será municipalizado e convertido na Avenida Mestre Álvaro, fora da jurisdição federal e de suas fiscalizações.
Por conta dessa municipalização, o atual posto da PRF vai mudar de lugar. Um novo já foi construído no km 244, cerca de 6 quilômetros mais ao Norte em relação à atual localização, que está no km 250. No sentido Norte, a numeração dos quilômetros vai reduzindo até chegar ao zero.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)
, responsável pelas obras do Contorno do Mestre Álvaro, afirmou que a balança não estava prevista no projeto da nova rodovia e orientou a reportagem a procurar a Eco101, concessionária que administra a via, pois seria dela a responsabilidade pela construção do equipamento. A empresa informou que não se posicionaria e recomendou a reportagem a procurar a ANTT.
A agência, então, confirmou que o equipamento será desativado, pois ficará no trecho a ser municipalizado. Destacou ainda que a Eco101 fez um estudo locacional e propôs a implantação de nova balança no km 224. "A proposta está atualmente em análise pela agência", destacou.