BR 101

Contorno do Mestre Álvaro: MPF pede explicação sobre instalação de balança

Reportagem de A Gazeta revelou que o equipamento vai ser desativado, pois fica em um trecho que deve ser convertido em uma avenida municipal

4 min de leitura min de leitura

Atual balança de pesagem no km 250 da BR 101, na Serra. (Google Maps)

O MPF deu 15 dias para que as instituições prestem informações sobre o equipamento. Com a desativação, o trecho ficará sem fiscalização até a implementação de outra balança, o que pode levar tempo. Um estudo foi feito recentemente pela Eco101, pedindo a mudança de lugar, mas ainda não está aprovado.

O que dizem os citados

Em nota, a ANTT informa que, atualmente, no Espírito Santo, quatro balanças operam 24 horas por dia na BR 101: Viana (km 301,7), Linhares (km 137,5), Serra (km 249,5), e Rio Novo do Sul (km 393). "No entanto, a balança de Serra, localizada no km 249,5, será desativada devido à municipalização do trecho com a conclusão do Contorno do Mestre Álvaro", afirma.

"Com isso, a concessionária fez um estudo locacional e propôs a instalação de uma nova balança no km 224 da BR 101. A proposta está atualmente em análise pela ANTT. Com relação à recomendação do Ministério Público Federal (MPF), a Agência informa que se manifestará diretamente ao órgão", conclui.

A PRF também foi procurada, mas ainda não se pronunciou.

Veja Também Delegacia da Polícia Rodoviária Federal mudará de lugar na Serra

Balança desativada

A balança de pesagem usada na fiscalização de excesso de carga em caminhões e carretas no km 250 da BR 101, próxima ao posto da PRF, na Serra, será desativada com a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro. A reportagem de A Gazeta apurou que o projeto da obra não contemplou a instalação de um novo equipamento.

O Contorno do Mestre Álvaro vai se transformar na BR 101. Com isso, o atual trecho federal que passa por dentro de bairros da Serra será municipalizado e convertido na Avenida Mestre Álvaro, fora da jurisdição federal e de suas fiscalizações.

Por conta dessa municipalização, o atual posto da PRF vai mudar de lugar. Um novo já foi construído no km 244, cerca de 6 quilômetros mais ao Norte em relação à atual localização, que está no km 250. No sentido Norte, a numeração dos quilômetros vai reduzindo até chegar ao zero.

Balança em outro local

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelas obras do Contorno do Mestre Álvaro, afirmou que a balança não estava prevista no projeto da nova rodovia e orientou a reportagem a procurar a Eco101, concessionária que administra a via, pois seria dela a responsabilidade pela construção do equipamento. A empresa informou que não se posicionaria e recomendou a reportagem a procurar a ANTT.

A agência, então, confirmou que o equipamento será desativado, pois ficará no trecho a ser municipalizado. Destacou ainda que a Eco101 fez um estudo locacional e propôs a implantação de nova balança no km 224. "A proposta está atualmente em análise pela agência", destacou.

Vale ressaltar que a Eco101 decidiu devolver o contrato de concessão da BR 101 no Espírito Santo, fato que pode atrasar ainda mais a implementação da nova balança. Caso o projeto seja aprovado, a balança ficará no limite entre Serra e Fundão, a 20 quilômetros do novo posto da PRF. Os órgãos não explicaram a razão do equipamento não ficar perto do novo prédio da corporação.

Qual a função de uma balança? Como a própria ANTT destaca, o principal objetivo da balança é a segurança do próprio caminhoneiro, além de reduzir o consumo de combustível, a deterioração do veículo, o desgaste precoce de peças e o dano ao pavimento.



A agência ressalta ainda que o excesso de peso provoca a criação das conhecidas “trilhas de rodas”, que prejudicam a segurança e controle de veículos leves, como carros de passeio e especialmente as motos.

Os veículos obrigados a adentrar às áreas destinadas à pesagem veicular são os pesados, como ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, reboque ou semirreboque e suas combinações. Portanto, apenas esses veículos estão sujeitos à infração pelo sistema não metrológico de fiscalização.

Obras do Contorno do Mestre Álvaro entram no final Tela cheia 1 de 11

Atualização Após a publicação da reportagem, a ANTT se manifestou. A nota foi inserida no texto.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta