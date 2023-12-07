Confirmado: Lula vem ao ES inaugurar o Contorno do Mestre Álvaro

Obras no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Vitor Jubini

Já está agendada a primeira visita oficial de Lula (PT) ao Espírito Santo desde que começou sua terceira passagem pela Presidência da República, em janeiro. O presidente vem inaugurar o Contorno do Mestre Álvaro , na Serra, uma das maiores obras rodoviárias do ES das últimas décadas.

A visita foi confirmada à coluna pelo superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no ES, Romeu Scheibe Neto: "O presidente da República estará na liberação do tráfego do Contorno do Mestre Álvaro no dia 15 de dezembro, às 15h30”, informou o chefe do DNIT no Estado.

UMA OBRA DE R$ 456 MILHÕES E COMPLEXA

Orçada em R$ 456 milhões, a nova rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros, dos quais 2,3 quilômetros são vias elevadas projetadas sobre as áreas de solo mole. Foi quase como construir uma nova Terceira Ponte, visto que a ligação entre Vila Velha e Vitória tem três quilômetros.

O terreno da região, no entanto, é tão instável que algumas estacas de concreto das vias elevadas chegaram a 50 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 16 andares. Algumas delas ainda têm 5 metros de altura a partir do solo. Mesmo com essa dimensão, alguns pilares não chegaram em solo firme e são chamados de "flutuantes". Os engenheiros colocaram peso sobre elas e viram que a força de coesão do solo mole garante a estabilidade.