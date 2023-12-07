AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Confirmado: Lula vem ao ES inaugurar o Contorno do Mestre Álvaro

Saiba a data e o horário da liberação oficial do tráfego em uma das maiores obras rodoviárias do ES das últimas décadas

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 09:20

Públicado em 

07 dez 2023 às 09:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Obras na rodovia do Contorno do Mestre Álvaro na Serra
Obras no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Vitor Jubini
Já está agendada a primeira visita oficial de Lula (PT) ao Espírito Santo desde que começou sua terceira passagem pela Presidência da República, em janeiro. O presidente vem inaugurar o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, uma das maiores obras rodoviárias do ES das últimas décadas.
A visita foi confirmada à coluna pelo superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no ES, Romeu Scheibe Neto: "O presidente da República estará na liberação do tráfego do Contorno do Mestre Álvaro no dia 15 de dezembro, às 15h30”, informou o chefe do DNIT no Estado.

UMA OBRA DE R$ 456 MILHÕES E COMPLEXA

Orçada em R$ 456 milhões, a nova rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros, dos quais 2,3 quilômetros são vias elevadas projetadas sobre as áreas de solo mole. Foi quase como construir uma nova Terceira Ponte, visto que a ligação entre Vila Velha e Vitória tem três quilômetros.
O terreno da região, no entanto, é tão instável que algumas estacas de concreto das vias elevadas chegaram a 50 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 16 andares. Algumas delas ainda têm 5 metros de altura a partir do solo. Mesmo com essa dimensão, alguns pilares não chegaram em solo firme e são chamados de "flutuantes". Os engenheiros colocaram peso sobre elas e viram que a força de coesão do solo mole garante a estabilidade.
A nova via se conecta à atual BR 101 — próximo à PBA Stones e ao Posto Cinco Estrelas — e à Rodovia do Contorno, perto do Tims, e já nasce duplicada. Serão quatro pistas, cada uma com 3,5 metros. O novo contorno passa a ser parte da BR 101 e a atual rodovia federal se tornará a Avenida Mestre Álvaro, sendo administrada pela Prefeitura da Serra.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Câmara no ES aprova abono de R$ 12 mil (R$ 12 mil!) para servidores

Gigante da Educação com 50 escolas e 40 mil alunos desembarca no ES

Prefeitura do feriadão de 9 dias agora reduz horário de trabalho no ES

Indicado por Lula à PGR, Gonet foi sócio de advogado capixaba

Site nacional de turismo elege o “Caribe” do Espírito Santo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Domingos de Gusmão: 6 orações para pedir proteção e bênçãos
Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados