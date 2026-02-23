Morre pintor ferido em incêndio na própria casa em Vila Velha
O pintor ferido em estado grave durante um incêndio na própria casa, em Vila Velha, no Espírito Santo, morreu no último sábado (21). A informação foi confirmada nesta segunda-feira (23) pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta.
Antônio Marcos Bueno tinha 51 anos e morava sozinho. Ele foi resgatado desacordado por uma equipe do Corpo de Bombeiros no segundo andar do imóvel, localizado em Jardim Marilândia, e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento de queimados. O homem ficou internado por uma semana, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
O corpo de Antônio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. De acordo com a Polícia Civil, exames irão apontar a causa da morte e verificar se há indícios de crime. "Caso seja constatada alguma irregularidade, uma investigação será aberta", informou a corporação.