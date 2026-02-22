Órgão investiga pousos paralelos entre avião que saiu de Vitória e jumbo em SP

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:45
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão responsável por apurar incidentes aeronáuticos no Brasil, abriu investigação sobre pousos simultâneos realizados no último dia 8 deste mês, envolvendo uma aeronave que decolou de Vitória e pousou em Guarulhos (SP) simultaneamente a um cargueiro da Atlas Air. O Cenipa classificou o episódio como "incidente grave".
Neste dia (domingo), às 5h59, o voo da Gol G3-1773, decolou do Aeroporto de Vitória, operado em um Boeing 737-800, matrícula PR-GGM.
Ao se aproximar do pouso em São Paulo, já por volta das 7h20, a aeronave alinhou para a pista ao mesmo tempo em que um cargueiro da Atlas Air, popularmente conhecido como jumbo (Boeing 747F), também alinhou. Os dois aviões se aproximaram pelas cabeceiras 10L e 10R do maior terminal aeroportuário do país.
Um canal especializado em aviação registrou o exato momento em que as duas aeronaves se alinharam para o pouso e compartilhou nas redes sociais.
O pouso simultâneo é comum em grandes aeroportos espalhados pelo mundo, como em Hong Kong, onde até três podem ser realizados ao mesmo tempo, no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos. No Brasil, o Juscelino Kubitschek, em Brasília, também opera pousos paralelos em duas pistas diferentes.
Ocorre que tal prática não é permitida para Guarulhos, visto que o aeroporto não possui a certificação necessária. Sendo assim, o Cenipa iniciou uma investigação para apurar as causas, sendo analisados fatores como coordenação do controle de tráfego aéreo, procedimentos operacionais, comunicações e condições do fluxo aéreo no momento da ocorrência. A investigação permanece em apuração, segundo o painel Sipaer.
A reportagem de A Gazeta procurou a companhia aérea Gol, que explicou, em nota, que o pouso do voo G3 1773 no Aeroporto de Guarulhos no dia 08/02 ocorreu em segurança, sem intercorrências. A companhia salientou ainda que está colaborando integralmente com o Cenipa na apuração do evento.
A NAV Brasil, que faz o controle do tráfego aéreo no Aeroporto de Guarulhos, também foi demandada sobre o incidente e o espaço segue aberto para um posicionamento.
