Carga de refrigerantes tomba em Vitória e cena de solidariedade viraliza

Cargas tombadas na pista frequentemente são saqueadas, embora a prática seja um crime. Mas o que se observou nesse sábado (21), em Vitória, foi uma atitude coletiva totalmente diferente: após refrigerantes caírem de uma caminhonete que trafegava pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, motoristas, pedestres e outras pessoas correram para ajudar. A cena de solidariedade foi parar nas redes sociais e viralizou.

O episódio foi registrado pelo perfil @_martinssester e postado no TikTok quando passava pelo local em um Uber. Até o motorista do aplicativo parou o carro para colaborar. Na tarde deste domingo (22), a publicação já conta com mais de 6,3 milhões de visualizações, 100 mil compartilhamentos, 871 mil curtidas e quase 10 mil comentários. A princípio, algumas pessoas pensaram se tratar de ironia, quando a jovem autora do vídeo afirmou que a cena havia causado emoção. Mas, ao contrário do senso comum, não era um episódio de saque, mas de solidariedade.