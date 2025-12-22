Serra inicia instalação de "postes salva-vidas" na Avenida Mestre Álvaro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:12
Começaram a ser instalados no trecho de Serra Sede da Avenida Mestre Álvaro, antiga BR 101, os cerca de 1.450 "postes salva-vidas". Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (22), o prefeito Weverson Meireles destacou que as estruturas são mais seguras, principalmente em relação aos impactos de batidas de veículos. Nestes casos, em específico, eles irão tombar e assim atenuar os impactos da colisão.
O engenheiro responsável pela troca informou que o diferencial dessas estruturas está na forma como são instaladas. “O sistema permite que absorva a energia da batida, sem transferir essa força para o motorista ou para quem está no veículo. Isso é diferente dos postes tradicionais, que são rígidos e fixados diretamente no solo”, destaca Anderson Corsato.
O prefeito da Serra disse que neste ano, 107 veículos colidiram com postes entre Serra Sede e Carapina, sendo exatamente neste trecho de 12 quilômetros que as novas estruturas estão sendo instaladas.
Os "postes salva-vidas" não possuem base de concreto, sendo totalmente de aço de carbono, com um comprimento de 10 metros. Segundo Weverson, as estruturas fazem parte de um investimento de pouco mais de R$ 10 milhões, para melhorias na Avenida Mestre Álvaro, municipalizada em 8 de dezembro. Ele ainda destacou que a troca dos postes será feita em toda a extensão da via, mas somente o trecho entre Serra Sede e Carapina será contemplado com as estruturas mais seguras.
Também serão instaladas lâmpadas de LED, fiação subterrânea, com mais de 46 mil metros de tubulação, sem fios expostos.
O prefeito da Serra também anunciou possíveis novos investimentos na Avenida Mestre Álvaro, com a construção e iluminação de um ciclovia, e proteção contra furtos de cabos. "Então nós estamos discutindo agora sobre a nossa ciclovia em todo percurso da Avenida Mestre Álvaro, mas já estamos nos planejando também para que nós tenhamos a iluminação para a Avenida Mestre Álvaro, mas a iluminação mais baixa também para nossa ciclovia", afirmou.
A via municipalizada também contará com monitoramento remoto de iluminação pública, chamado de telegestão. Ele irá identificar falhas, agilizar manutenções e economizar energia.
Na entrevista, também foi abordado sobre casos de queda de postes. Um ouvinte questionou se em caso de acidente, o condutor corre o risco de pagar pelo prejuízo. Weverson respondeu que há casos em que o motorista pode ser o responsável pelo custeio da substituição.
"A depender do caso, nós vamos avaliar sim. Como nós tivemos recentemente, por exemplo, uma empresa que danificou a nossa jardinagem por conta de uma carga que tombou. Nós identificamos que essa carga foi instalada no veículo de maneira errada. Então aquela empresa sofreu a penalidade pelo dano público", explicou.
