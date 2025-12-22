Segurança no trânsito

Serra inicia instalação de "postes salva-vidas" na Avenida Mestre Álvaro

De acordo com a prefeitura, as estruturas absorvem melhor a energia das colisões de veículos, diferente do que ocorre com os postes atuais; instalação será no trecho entre Serra Sede e Carapina

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:12

"Postes salva-vidas" começaram a ser instalados na Avenida Mestre Álvaro na Serra Crédito: Daniel Deamorim/PMS

Começaram a ser instalados no trecho de Serra Sede da Avenida Mestre Álvaro, antiga BR 101, os cerca de 1.450 "postes salva-vidas". Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (22), o prefeito Weverson Meireles destacou que as estruturas são mais seguras, principalmente em relação aos impactos de batidas de veículos. Nestes casos, em específico, eles irão tombar e assim atenuar os impactos da colisão.

O engenheiro responsável pela troca informou que o diferencial dessas estruturas está na forma como são instaladas. “O sistema permite que absorva a energia da batida, sem transferir essa força para o motorista ou para quem está no veículo. Isso é diferente dos postes tradicionais, que são rígidos e fixados diretamente no solo”, destaca Anderson Corsato.

O prefeito da Serra disse que neste ano, 107 veículos colidiram com postes entre Serra Sede e Carapina, sendo exatamente neste trecho de 12 quilômetros que as novas estruturas estão sendo instaladas.

Diferencial

Os "postes salva-vidas" não possuem base de concreto, sendo totalmente de aço de carbono, com um comprimento de 10 metros. Segundo Weverson, as estruturas fazem parte de um investimento de pouco mais de R$ 10 milhões, para melhorias na Avenida Mestre Álvaro, municipalizada em 8 de dezembro. Ele ainda destacou que a troca dos postes será feita em toda a extensão da via, mas somente o trecho entre Serra Sede e Carapina será contemplado com as estruturas mais seguras.

Também serão instaladas lâmpadas de LED, fiação subterrânea, com mais de 46 mil metros de tubulação, sem fios expostos.

Postes instalados na Avenida Mestre Álvaro são projetados para atenuar o impacto de colisão de veículos Crédito: Daniel de Amorim/PMS

O prefeito da Serra também anunciou possíveis novos investimentos na Avenida Mestre Álvaro, com a construção e iluminação de um ciclovia, e proteção contra furtos de cabos. "Então nós estamos discutindo agora sobre a nossa ciclovia em todo percurso da Avenida Mestre Álvaro, mas já estamos nos planejando também para que nós tenhamos a iluminação para a Avenida Mestre Álvaro, mas a iluminação mais baixa também para nossa ciclovia", afirmou.

A via municipalizada também contará com monitoramento remoto de iluminação pública, chamado de telegestão. Ele irá identificar falhas, agilizar manutenções e economizar energia.

Responsabilização

Na entrevista, também foi abordado sobre casos de queda de postes. Um ouvinte questionou se em caso de acidente, o condutor corre o risco de pagar pelo prejuízo. Weverson respondeu que há casos em que o motorista pode ser o responsável pelo custeio da substituição.

"A depender do caso, nós vamos avaliar sim. Como nós tivemos recentemente, por exemplo, uma empresa que danificou a nossa jardinagem por conta de uma carga que tombou. Nós identificamos que essa carga foi instalada no veículo de maneira errada. Então aquela empresa sofreu a penalidade pelo dano público", explicou.

Entrevista completa com o prefeito da Serra, Weverson Meireles, sobre os "postes salva-vidas"

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta