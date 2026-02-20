Na Rodoviária de Vitória

Previsão de inauguração de estação do Aquaviário muda de março para "primeiro semestre"

Promessa do governo do ES era abrir o novo terminal no próximo mês, mas agora a Secretaria de Mobilidade afirma que a obra está prevista para ficar pronta neste semestre

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:40

Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória 1 de 9

Há exatamente um ano, em 20 de fevereiro de 2025, o governo do Espírito Santo dava ordem de serviço para reformar a Rodoviária de Vitória e construir uma estação do Aquaviário no local, com a promessa de concluir as obras em até 12 meses, ou seja, até março de 2026. Mas, agora, a gestão estadual não crava mais uma data e diz somente que o espaço será aberto no “primeiro semestre” deste ano.

Na manhã desta sexta-feira (20), A Gazeta foi até o local das obras e constatou que, a cerca de um mês do prazo de abertura prometido, a estação não conta nem com o píer por onde as embarcações fazem as operações de embarque e desembarque. (Veja nas imagens acima).

No dia seguinte à ordem de serviço, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, concedeu entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, e reforçou que a obra seria concluída em um ano. “A gente tem uma frente de obra muito grande. A gente acredita que, em um ano, entrega efetivamente essa obra, que tem frente (de trabalho), disponibilidade, área e a gente vai conseguir fazer o mais rápido possível”, declarou.

R$ 20 MILHÕES É o custo da obra

A promessa de inaugurar a estação em março também foi enfatizada pelo governador Renato Casagrande (PSB), desta vez em entrevista à CBN Vitória, em 23 de dezembro de 2025. “Estamos fazendo o aquaviário da Rodoviária e até março a gente entrega”, afirmou. (Assista à declaração completa no vídeo abaixo).

Com o prazo de entrega se aproximando, a reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), na quinta-feira (19), para saber se, de fato, a nova estação seria aberta em março, mas a pasta não cravou uma data.

Em uma primeira nota enviada, a secretaria afirmou que está avançando na expansão da infraestrutura do aquaviário, com foco na ampliação do atendimento e na melhoria da experiência dos usuários. Destacou ainda que as obras de reforma da estação da rodoviária estão em ritmo acelerado, com melhorias estruturais e operacionais. Questionada sobre a data de inauguração, disse que a previsão de conclusão está mantida para o primeiro semestre de 2026.

Ocorre que, ao se referir à inauguração da estação ao longo de 2025, o governo do Estado não usava o prazo de primeiro semestre, que termina em junho, e sim, março. Perguntada se a estação seria aberta no mês prometido, a pasta afirmou apenas que “a obra segue no prazo”, sem confirmar se a abertura será mesmo no próximo mês.

Leia mais Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

O que vai mudar na rodoviária

No terminal rodoviário, estão previstas a reforma do telhado e laje, restauração dos banheiros e das lojas e instalação de bicicletário. Também estão programadas melhorias nas calçadas, nas áreas de acesso para táxis e veículos por aplicativo e no estacionamento.

Além do terminal rodoviário, está sendo reformado o píer, possibilitando que o espaço se torne a quarta estação do Sistema Aquaviário e a primeira a poder receber duas embarcações ao mesmo tempo.

Projeto de reforma da Rodoviária de Vitória 1 de 5

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta