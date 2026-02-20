Home
>
Cotidiano
>
Previsão de inauguração de estação do Aquaviário muda de março para "primeiro semestre"

Previsão de inauguração de estação do Aquaviário muda de março para "primeiro semestre"

Promessa do governo do ES era abrir o novo terminal no próximo mês, mas agora a Secretaria de Mobilidade afirma que a obra está prevista para ficar pronta neste semestre

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:40

Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória

Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira
1 de 9
Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória por Fernando Madeira

Recomendado para você

Promessa do governo do ES era abrir o novo terminal no próximo mês, mas agora a Secretaria de Mobilidade afirma que a obra está prevista para ficar pronta neste semestre

Previsão de inauguração de estação do Aquaviário muda de março para "primeiro semestre"

Levantamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública revela aumento de 26,1% neste ano em comparação ao mesmo período de 2025

ES tem mais de 80 casos de violência contra a mulher por dia no carnaval

No programa desta sexta-feira (20), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Sesa alerta para o diagnóstico precoce da leucemia e para a conscientização da doação de medula óssea

Há exatamente um ano, em 20 de fevereiro de 2025, o governo do Espírito Santo dava ordem de serviço para reformar a Rodoviária de Vitória e construir uma estação do Aquaviário no local, com a promessa de concluir as obras em até 12 meses, ou seja, até março de 2026. Mas, agora, a gestão estadual não crava mais uma data e diz somente que o espaço será aberto no “primeiro semestre” deste ano.

Na manhã desta sexta-feira (20), A Gazeta foi até o local das obras e constatou que, a cerca de um mês do prazo de abertura prometido, a estação não conta nem com o píer por onde as embarcações fazem as operações de embarque e desembarque. (Veja nas imagens acima).

No dia seguinte à ordem de serviço, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, concedeu entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, e reforçou que a obra seria concluída em um ano. “A gente tem uma frente de obra muito grande. A gente acredita que, em um ano, entrega efetivamente essa obra, que tem frente (de trabalho), disponibilidade, área e a gente vai conseguir fazer o mais rápido possível”, declarou.

R$ 20 MILHÕES

É o custo da obra

A promessa de inaugurar a estação em março também foi enfatizada pelo governador Renato Casagrande (PSB), desta vez em entrevista à CBN Vitória, em 23 de dezembro de 2025. “Estamos fazendo o aquaviário da Rodoviária e até março a gente entrega”, afirmou. (Assista à declaração completa no vídeo abaixo).

Com o prazo de entrega se aproximando, a reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), na quinta-feira (19), para saber se, de fato, a nova estação seria aberta em março, mas a pasta não cravou uma data.

Em uma primeira nota enviada, a secretaria afirmou que está avançando na expansão da infraestrutura do aquaviário, com foco na ampliação do atendimento e na melhoria da experiência dos usuários. Destacou ainda que as obras de reforma da estação da rodoviária estão em ritmo acelerado, com melhorias estruturais e operacionais. Questionada sobre a data de inauguração, disse que a previsão de conclusão está mantida para o primeiro semestre de 2026.

Ocorre que, ao se referir à inauguração da estação ao longo de 2025, o governo do Estado não usava o prazo de primeiro semestre, que termina em junho, e sim, março. Perguntada se a estação seria aberta no mês prometido, a pasta afirmou apenas que “a obra segue no prazo”, sem confirmar se a abertura será mesmo no próximo mês.

Leia mais

Imagem - Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

O que vai mudar na rodoviária

No terminal rodoviário, estão previstas a reforma do telhado e laje, restauração dos banheiros e das lojas e instalação de bicicletário. Também estão programadas melhorias nas calçadas, nas áreas de acesso para táxis e veículos por aplicativo e no estacionamento.

Além do terminal rodoviário, está sendo reformado o píer, possibilitando que o espaço se torne a quarta estação do Sistema Aquaviário e a primeira a poder receber duas embarcações ao mesmo tempo

Projeto de reforma da Rodoviária de Vitória

Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário por Divulgação/Semobi
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário por Divulgação/Semobi
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário por Divulgação/Semobi
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário por Divulgação/Semobi
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário por Divulgação/Semobi
1 de 5
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário por Divulgação/Semobi

Leia mais

Imagem - Vendida na internet, placa falsa de moto é flagrada quase 6 mil vezes em um mês no ES

Vendida na internet, placa falsa de moto é flagrada quase 6 mil vezes em um mês no ES

Imagem - Obras de novo hospital em Colatina terão recursos de Acordo do Rio Doce

Obras de novo hospital em Colatina terão recursos de Acordo do Rio Doce

Imagem - ES Gás vai investir R$ 16 milhões e conectar 4,5 mil casas em Vila Velha

ES Gás vai investir R$ 16 milhões e conectar 4,5 mil casas em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Semobi

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais