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Rodoviária vai ter primeira 'estação dupla' do aquaviário

Objetivo é possibilitar que dois barcos realizem operações de embarque e desembarque ao mesmo tempo, o que não é possível nas estações existentes atualmente

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 08:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 fev 2025 às 08:00
Rodoviária de Vitória vai ter a primeira "estação dupla" do aquaviário na Região Metropolitana. Esse é o nome dado pelo governo do Espírito Santo ao novo terminal de embarque e desembarque de barcos na Capital, que diferentemente das outras estações, vai poder receber duas embarcações ao mesmo tempo. A explicação foi dada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, na sexta-feira (21).
"Esse aquaviário em particular tem uma diferença dos outros, ele tem duas áreas e embarque e desembarque do barco. Param dois barcos ao mesmo tempo. Se você vem de Porto de Santana ou da Prainha, integra os dois barcos ao mesmo tempo. Um barco não precisa ficar esperando o outro. Todas as novas estações serão duplas. Essa vai ser a primeira estação dupla e vai virar um centro de integração", detalhou.
No projeto divulgado pelo governo do Estado é possível ver que há espaço para dois barcos pararem ao mesmo tempo. Confira abaixo.
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário Crédito: Divulgação/Semobi
O objetivo, segundo o secretário, é evitar um problema que tem ocorrido em estações mais movimentadas, como a da Prainha, em Vila Velha. Como há apenas uma parada de barco, outros barcos precisam ficar no canal do porto, esperando terminar as operações de embarque e desembarque na cidade canela-verde para só então atracar, o que aumenta o tempo de viagem.
A expectativa é que as novas estações do modal a serem construídas na Praça Pio XII, no Centro da Capital, e no antigo Terminal Dom Bosco, tenham o mesmo estilo de parada dupla.

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