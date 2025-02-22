Governo do ES quer iniciar obras de mais duas estações do aquaviário em 2025

"Já estamos preparando os editais de licitação. Os projetos estão prontos, que é o do Centro, da Praça Pio XII, e o do antigo Terminal Dom Bosco. A obra da rodoviária já começou, já tem canteiro. A expectativa este ano é ter a licitação e o início das obras também das outras duas estações, muita expectativa para os comerciantes do Centro, faz parte da revitalização do Centro esse aquaviário. O da rodoviária sai antes porque a obra já começou", afirmou.