Governo do ES quer iniciar obras de mais duas estações do aquaviário em 2025

Após anunciar a reforma da Rodoviária de Vitória, com a construção de uma estação do aquaviário no local, o governo do Estado pretende lançar, ainda neste ano, licitação para mais duas paradas, uma na altura da Praça Pio XII, no Centro, e a outra na região do antigo Terminal Dom Bosco, perto do Colégio Salesiano.
No início de janeiro, a reportagem de A Gazeta já havia antecipado que as três estações poderiam começar a sair do papel ainda neste ano. Na sexta-feira (21), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, concedeu entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, reforçou a expectativa e afirmou que já prepara a licitação dos outros dois pontos de embarque e desembarque na Capital.
"Já estamos preparando os editais de licitação. Os projetos estão prontos, que é o do Centro, da Praça Pio XII, e o do antigo Terminal Dom Bosco. A obra da rodoviária já começou, já tem canteiro. A expectativa este ano é ter a licitação e o início das obras também das outras duas estações, muita expectativa para os comerciantes do Centro, faz parte da revitalização do Centro esse aquaviário. O da rodoviária sai antes porque a obra já começou", afirmou.
Foi dada ordem de serviço na tarde de quinta-feira (20) para a reforma da rodoviária e ampliação do aquaviário no local, de forma a oferecer uma nova estação para os usuários do serviço. O projeto prevê investimento de R$ 20 milhões e o prazo de execução é de 12 meses. Estão previstas reforma do telhado e laje, restauração dos banheiros, instalação de bicicletário e reformulação das lojas.