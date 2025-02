Ordem de serviço

Veja como vai ficar a Rodoviária de Vitória integrada a estação do aquaviário

O investimento estimado é de R$ 20 milhões e previsão é que as obras durem um ano, com a modernização completa do atual terminal rodoviário

Local na Rodoviária de Vitória onde ficava o antigo aquaviário. (Carlos Alberto Silva)

O governo do Espírito Santo deu ordem de serviço na tarde desta quinta-feira (20) para a reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário no local, de forma a oferecer uma nova estação para os usuários do serviço. O projeto prevê investimento de R$ 20 milhões e o prazo de execução é de 12 meses.

No terminal rodoviário, estão previstas, entre outras intervenções, reforma do telhado e laje, restauração dos banheiros, instalação de bicicletário, lojas e ambientes modernizados.



Também estão programadas melhorias nas calçadas, nas áreas de acesso para táxis e veículos por aplicativo e no estacionamento.

Além do terminal rodoviário, será reformado o píer, possibilitando que o espaço se torne a quarta estação do Sistema Aquaviário, ligando Vitória, Cariacica e Vila Velha.

“É uma alegria poder fazer mais uma estação do aquaviário e uma nova rodoviária, algo tão sonhado pela população de Vitória. Nós retornamos o aquaviário e as pessoas pedem novas estações e estamos ampliando o número de terminais. Em breve, teremos um terminal totalmente repaginado para atender melhor os usuários, que ainda poderão usufruir dessa linda vista. A rodoviária também será um importante ponto de integração entre todos os modais, facilitando a vida de quem usa transporte público na Região Metropolitana. Sendo mais que uma rodoviária, mas um Terminal de Integração de Mobilidade”, afirmou o governador Renato Casagrande durante a assinatura da ordem de serviço.



O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica que a reforma traz mais integração e opções de deslocamento para a população.

"A Rodoviária de Vitória é um equipamento essencial para a conexão entre capixabas e visitantes de todo o país. Com essa reforma, estamos modernizando um espaço que já carece de atualização, trazendo mais conforto e qualidade no atendimento aos passageiros. Mas, além disso, com a reforma do aquaviário e operação da quarta estação, conectamos diferentes modais, oferecendo mais comodidade para quem circula pela Grande Vitória."

Outro ponto de conexão está nos planos do governo, com a implantação de uma nova linha do Transcol expressa e exclusiva, passando pelos terminais de Jardim América (Cariacica) e São Torquato (Vila Velha) e também na estação ferroviária Pedro Nolasco.

