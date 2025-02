Rodoviária de Vitória será reformada e terá aquaviário reativado

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o objetivo é fortalecer a mobilidade urbana e valorizar a Baía de Vitória como rota de deslocamento. No comunicado inicial da pasta, não foram informados valores nem prazos para as obras, mas, no final do dia, o governo anunciou R$ 20 milhões de investimento e prazo de um ano para execução do projeto. >