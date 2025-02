Confira o infográfico

Veja perfil de Bolsonaro, major do ES e mais 32 denunciados por tentativa de golpe

Lista é composta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, que, segundo a denúncia da PGR, tentaram impedir que o resultado das eleições de 2022 fosse cumprido

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, ofereceu ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um major da reserva do Exército, morador de Colatina, na última terça-feira (18). Os denunciados são acusados de elaborar uma tentativa de golpe para evitar que o resultado das eleições 2022 fosse cumprido. A reportagem de A Gazeta montou um perfil dos acusados e mostra como se deu a atuação de cada um deles. Confira abaixo.

Os crimes atribuídos a Bolsonaro e a seus aliados são:

abolição violenta do estado democrático de direito

golpe de Estado

organização criminosa

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

deterioração de patrimônio tombado

Assim, como a Polícia Federal, que havia dividido os envolvidos na tentativa de golpe em seis grupos, a PRG adotou uma estratégia semelhante, mas dividiu a organização em quatro núcleos diferentes:

1. Núcleo principal/político

Jair Messias Bolsonaro

Alexandre Rodrigues Ramagem

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Walter Souza Braga Netto

Mauro Cesar Barbosa Cid



2. Núcleo de sustentação/gerenciamento de ações

Silvinei Vasques

Marília Ferreira de Alencar

Fernando de Sousa Oliveira

Mário Fernandes

Marcelo Costa Câmara

Filipe Garcia Martins Pereira

3. Núcleo de gerenciamento de ações/operacional

Estevam Cals Theophilo

Gaspar de Oliveira

Hélio Ferreira Lima

Rafael Martins de Oliveira

Rodrigo Bezerra de Azevedo

Wladimir Matos Soares

Bernardo Romão Correa Netto

Cleverson Ney Magalhães

Fabrício Moreira de Bastos

Márcio Nunes de Resende Júnior

Nilton Diniz Rodrigues

Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros

Ronald Ferreira de Araujo Junior

4. Núcleo de desinformação

Ailton Gonçalves Moraes Barros Angelo Martins Denicoli Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho Reginaldo Vieira de Abreu Carlos Cesar Moretzsohn Rocha Giancarlo Gomes Rodrigues Marcelo Araújo Bormevet Guilherme Marques de Almeida

Capixaba no núcleo de desinformação

O major da reserva do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, é descrito na denúncia como integrante do núcleo de desinformação. O militar levantou conteúdos para uma live com informações falsas sobre urnas eletrônicas e participou da reunião de elaboração de um relatório usado para pedir a anulação de votos das eleições de 2022.

Na denúncia, é apontado ainda que Denicoli participou da reunião de elaboração de um relatório feito pelo Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo PL, em que se disse haver “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nas urnas fabricadas antes de 2020. O documento alegava, falsamente, que cinco modelos de urnas “apontaram a repetição de um mesmo número de identificação, quando, na verdade, deveriam apresentar um número individualizado no campo do código de identificação da urna”.

Caso vai tramitar no STF

O procurador-geral Paulo Gonet apresentou a acusação contra Bolsonaro ao STF e, agora, há uma série de etapas a serem cumpridas entre a denúncia e uma eventual condenação.

O próximo passo é o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que investigam os atos golpistas, analisar a denúncia da PGR. Ele, inclusive, mandou notificar os denunciados e abriu um prazo de 15 dias para as defesas apresentarem suas contestações.

Logo após analisar a denúncia e ouvir as partes envolvidas, Moraes vai decidir se aceita ou não a denúncia contra Bolsonaro e seus aliados. Essa etapa não tem prazo para ser concluída.

