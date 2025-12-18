'Arnaldinho é muito bem-vindo no movimento que eu lidero', diz Casagrande

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:03
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou nesta quinta-feira (18) que o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) será a aposta governista na disputa pelo comando do Palácio Anchieta em 2026. Com o anúncio oficial, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), que também disputava o apoio do governador, acabou preterido.
O mandatário canela-verde tentava, desde os primeiros meses deste ano, viabilizar seu nome para encabeçar a disputa ao Palácio sob as bençãos de Casagrande. Neste mês, após nove meses sem partido, Arnaldinho filiou-se ao PSDB e garantiu o posto de presidente estadual da legenda, com o aval do presidente nacional do partido, Aécio Neves, para ser pré-candidato ao governo capixaba. Agora, caso queira participar da corrida eleitoral, Arnaldinho estará em lado oposto ao do governador.
Ao comentar a escolha de seu vice em detrimento de Arnaldinho, Casagrande ressaltou o fato de o chefe do Executivo municipal integrar seu grupo de aliados, no que chamou de "parceria institucional" entre a prefeitura e o governo do Estado.
“Nossa relação com Arnaldinho é de aliados. Somos aliados e trabalhamos juntos desde que ele assumiu a Prefeitura de Vila Velha. Temos uma parceria forte de investimentos no município, fruto da atuação conjunta entre a prefeitura e o governo do Estado. Arnaldinho é um aliado nosso e é muito bem-vindo no movimento que eu lidero. Como governador, sou eu quem lidera esse movimento", disse Casagrande.
Às vésperas do anúncio feito por Casagrande, ele e o prefeito se encontraram em agenda privada para falar sobre as construções político-eleitorais para 2026. Em conversa com a reportagem, fontes revelaram que a conversa girou, justamente, em torno de quem o socialista escolheria para representar seu grupo na disputa pelo governo.
As mesmas fontes afirmaram que o prefeito saiu da reunião, na terça-feira (15), avisado que Ricardo Ferraço seria oficializado candidato à sucessão de Casagrande pelo grupo governista.
Ao confirmar Ricardo Ferraço, Casagrande falou em reconhecimento pela ajuda que seu vice tem prestado na gestão. O governador ainda revelou que o anúncio oficial foi feito após consulta a diversos setores da base aliada.
"Ricardo tem sido um nome que tem ajudado a consolidar as entregas do governo. Ele tem viajado aos municípios, tem ido a Brasília, feito reuniões com os ministérios do governo federal, trabalhando na representação política. Nesses últimos dias, fiz diversas consultas, como a nossa base na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, aos prefeitos, partidos políticos e algumas lideranças. Então, chegamos à conclusão que Ricardo Ferraço é o melhor nome para proteger o que está sendo feito no Espírito Santo", disse Casagrande
A escolha confirma o que já era apontado pelo mercado político, após semanas de pressão interna por uma definição. Ferraço passou a ser tratado como o nome preferencial do governador por representar a continuidade do projeto político e por manter trânsito consolidado na base aliada.
"Ricardo é o nome que dá segurança para continuarmos o trabalho que estamos fazendo. Esse é o nome que vamos apresentar à sociedade para que avalie. Sem demérito de outro nome, Ricardo é o nome que aparece como ideal para garantir a segurança do que tem sido feito", reforçou Casagrande.
No mesmo evento que o nome de Ferraço foi anunciado, na tarde desta quinta, o vice-governador frisou a sua missão de dar sequência à gestão de Casagrande, no que chama de "frente ampla" liderada pelo governador. "Estou pronto para dar continuidade ao trabalho e manter o ritmo do Estado".
O vice apontou ainda o peso da responsabilidade com a missão, ao representar as pretensões políticas do grupo liderado por Renato Casagrande na corrida eleitoral.
“Faço parte de um movimento liderado pelo governador Renato Casagrande. Governamos uma frente ampla e vamos continuar dialogando para seguir juntos, produzindo aquilo que é fundamental: resultados para a sociedade capixaba, para que o nosso Estado possa ir cada vez melhor", disse.
