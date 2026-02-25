Praia de Itaparica

Mulher é atropelada por moto em avenida de Vila Velha; veja vídeo

Vítima atravessava fora da faixa quando foi atingida na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na noite da última terça-feira (24); acidente foi registrado por câmera de segurança

Uma mulher de 47 anos foi atropelada por uma motocicleta na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 20h de terça-feira (24). Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente (veja acima).

Nas gravações, é possível ver a mulher atravessando a via correndo, fora da faixa de pedestres. A motocicleta que seguia pela pista a atinge, e ambos — a pedestre e o motociclista — são arrastados pelo asfalto. Em seguida, um homem aparece correndo em direção ao local para prestar ajuda.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) confirmou a ocorrência e informou que o motociclista, de 35 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Já a mulher foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas de acidentes com lesão corporal dirijam-se à delegacia de seus bairros de residência ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrarem uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo BPTran, como uma das provas.

