Mulher é atropelada por moto em avenida de Vila Velha; veja vídeo

Vítima atravessava fora da faixa quando foi atingida na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na noite da última terça-feira (24); acidente foi registrado por câmera de segurança

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:23

 - Atualizado há 3 minutos

Caso aconteceu na Praia de Itaparica, na noite de terça-feira (24)

Uma mulher de 47 anos foi atropelada por uma motocicleta na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 20h de terça-feira (24). Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente (veja acima).

Nas gravações, é possível ver a mulher atravessando a via correndo, fora da faixa de pedestres. A motocicleta que seguia pela pista a atinge, e ambos — a pedestre e o motociclista — são arrastados pelo asfalto. Em seguida, um homem aparece correndo em direção ao local para prestar ajuda.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) confirmou a ocorrência e informou que o motociclista, de 35 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Já a mulher foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas de acidentes com lesão corporal dirijam-se à delegacia de seus bairros de residência ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrarem uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo BPTran, como uma das provas.  

