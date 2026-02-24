Interdição de trecho para detonação de rochas na BR 101 é cancelada em Anchieta

Foi cancelada uma interdição para detonação de rochas que aconteceria na manhã de quarta-feira (25) na BR 101 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, a decisão foi tomada devido à possibilidade de chuvas, que comprometeriam o trabalho e a segurança dos usuários e das equipes envolvidas. A concessionária pediu desculpas pelo transtorno e afirmou que a atividade será reprogramada.