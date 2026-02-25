Troca de poste deixa imóveis sem luz e complica trânsito no Centro de Vitória

A troca de um poste na Avenida Jerônimo Monteiro, perto do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, deixou parte dos imóveis sem energia e provocou congestionamento na manhã desta quarta-feira (25). Segundo a concessionária EDP, a empresa foi acionada depois que moradores perceberam que a estrutura antiga apresentava risco de queda.

A EDP informou que uma equipe esteve no local ainda por volta das 22h de terça-feira (24) para iniciar os procedimentos e deu continuidade ao serviço na manhã seguinte. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram um caminhão munck (guindaste) ocupando uma das faixas da avenida durante a substituição do poste.



Para a realização do trabalho, o fornecimento de energia foi interrompido no trecho entre a Praça Costa Pereira e o Palácio Anchieta. Com a interdição parcial da via, o trânsito ficou carregado na região central da Capital. Agentes da Guarda Municipal foram acionados para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos.

Trânsito complica no Centro de Vitória após troca de poste Crédito: Waze