Na ES 245

Trabalhadora rural morre atropelada por ônibus escolar em Linhares

Rosimere Pinto da Silva, de 53 anos, seguia para o primeiro dia de trabalho em uma fazenda da região; alunos que estavam no coletivo não ficaram feridos

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:25

Mulher foi atropelada por ônibus escolar ao tentar atravesar rodovia em Linhares Crédito: Vitor Recla

Uma trabalhadora rural de 53 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na rodovia ES 245, na localidade de Chapadão do 15, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Rosimere Pinto da Silva seguia para o primeiro dia de trabalho em uma fazenda da região quando foi atingida pelo veículo, que trafegava no sentido Rio Bananal–Linhares.

Familiares relataram à reportagem da TV Gazeta que Rosimere era uma pessoa sorridente, trabalhadora e sempre de alto astral. A Prefeitura de Rio Bananal lamentou a morte da trabalhadora e manifestou solidariedade à família.

De acordo com a administração municipal, o ônibus envolvido no acidente realiza transporte particular para escolas de Linhares durante a manhã e mantém contrato com a Prefeitura de Rio Bananal para operar no turno da noite.



A proprietária da empresa Santur, responsável pelo coletivo, afirmou que a vítima desceu de outro ônibus e foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia. No momento do acidente, havia alunos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido. Eles foram levados por outro transporte até as unidades de ensino onde estudam.

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.



*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte

