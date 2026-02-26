Caminhão-cegonha ignora restrição e 'agarra' na Ponte de Ferro de Cachoeiro

Um caminhão-cegonha ficou preso ao tentar atravessar a Ponte de Ferro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (25). Vídeos feitos por moradores mostram o veículo dando marcha à ré, sob orientação da Polícia Militar (PM), que informou ter prestado apoio a uma equipe de trânsito do município.

Segundo o subsecretário municipal de Trânsito, Paulo Chagas, o comprimento e a largura de veículos pesados tornam a travessia pela ponte inviável. Além disso, a conduta é considerada infração de trânsito de natureza média, já que a carreta trafegava em local e horário não permitidos pela regulamentação municipal, que proíbe a circulação de caminhões à noite sem autorização.